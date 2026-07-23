Escuela Martín Fierro organiza un bingo solidario para mejorar sus instalaciones

REDACCIÓN ELONCE
La Escuela de Jóvenes y Adultos N° 86 Martín Fierro realizará un bingo el próximo 8 de agosto para recaudar fondos destinados a renovar pizarras, reforzar la iluminación y colocar cámaras de seguridad. Convocan a toda la comunidad a colaborar con premios y participar del evento.
Escuela Martín Fierro organiza un bingo solidario con el objetivo de reunir fondos para concretar mejoras edilicias y de seguridad en la institución.
La actividad se desarrollará el próximo sábado 8 de agosto, desde las 15 horas, en la sede ubicada sobre avenida Zanni 1381, y contará con premios, servicio de cantina y el acompañamiento de toda la comunidad educativa.
La propuesta es impulsada de manera conjunta por directivos, docentes y estudiantes de la Escuela de Jóvenes y Adultos N° 86 Martín Fierro, quienes además recorren comercios y empresas de Paraná para solicitar donaciones que serán destinadas a los premios del bingo.
Fondos para mejorar la escuela y reforzar la seguridad
En conversación con Elonce, el rector de la institución, Ricardo Pérez, destacó el acompañamiento recibido. "No podemos avanzar sin la ayuda de la comunidad", expresó.
Entre las principales necesidades mencionadas por las autoridades se encuentra el reemplazo de los antiguos pizarrones por pizarras modernas. A ello se suma la renovación del sistema de iluminación y la instalación de cámaras de seguridad, luego de sufrir robos en la institución.
Asimismo, los organizadores remarcaron que toda ayuda es bienvenida y reiteraron el llamado a comercios, empresas y vecinos para colaborar con premios o participar del bingo, cuyo fin es seguir fortaleciendo una escuela que brinda oportunidades educativas a cientos de jóvenes y adultos de Paraná.