El Niño potenciará lluvias intensas y tormentas fuertes: cómo afectará a Entre Ríos y el pronóstico para los próximos días

El fenómeno de El Niño ya comenzó a mostrar sus primeros efectos en Entre Ríos y podría provocar un aumento de las lluvias intensas y de los eventos meteorológicos severos durante los próximos meses. Así lo aseguró el meteorólogo Sergio Jalfin a ELONCE, quien explicó que el temporal que afectó días atrás a Concordia y otras localidades del Litoral responde a un cambio en el patrón atmosférico que tenderá a profundizarse a medida que avance el año.

En diálogo con el programa “Moviendo el Avispero”, que se emite por ELONCE Radio & Stream FM 98.7, el especialista sostuvo que el fenómeno oceánico-atmosférico ya está instalado y anticipó que sus efectos, serán cada vez más notorios entre septiembre y diciembre, período en el que se esperan precipitaciones más frecuentes e intensas que las habituales.

"El Niño ya está establecido, lo que se prevé es que sea un Niño fuerte o muy fuerte. Eso, va a generar un incremento notable en los eventos de lluvia sobre el centro este de Argentina", afirmó Jalfin al analizar la evolución de las condiciones climáticas para la región.

El temporal en Concordia, una señal del cambio de escenario

El meteorólogo vinculó directamente el fuerte temporal registrado durante el fin de semana en Concordia y otras localidades entrerrianas, con el inicio de este nuevo escenario climático.

Explicó que el fenómeno fue consecuencia del ingreso de una masa de aire muy cálido, húmedo e inestable, inusual para esta época del año, que interactuó con un frente frío típico del invierno. Esa combinación favoreció el desarrollo de tormentas severas con ráfagas intensas, caída de granizo y numerosos daños materiales, tanto en Entre Ríos, como en Uruguay y sectores del norte bonaerense.

"Este evento que ocurrió en Concordia y otras ciudades de la provincia, estuvo asociado con el ingreso de aire muy caluroso, muy húmedo, muy inestable y anómalo para la época del año, que interactuó con aire un poco más frío, y eso, provocó tormentas muy fuertes con granizo y destrozos", describió.

A partir de ese comportamiento atmosférico, Jalfin advirtió a Elonce que estos episodios tenderán a repetirse con mayor frecuencia durante el resto del año. "Lamentablemente, nos vamos a tener que ir acostumbrando a este tipo de fenómenos, porque van a ser más persistentes y frecuentes en lo que resta del año", sostuvo.

Más lluvias y tormentas durante la primavera

El especialista explicó que la primavera suele ser naturalmente una estación con mayor actividad convectiva y más jornadas de lluvia. Sin embargo, remarcó que la presencia de un evento de El Niño fuerte potenciará esas características.

"Con un Niño establecido y además de categoría fuerte, los eventos de lluvia van a tender a ser más fuertes y también más frecuentes. Eso es lo que se espera para el período comprendido entre septiembre y diciembre", indicó.

Según detalló, el incremento de las precipitaciones ya comenzó a observarse durante las últimas semanas y continuará acentuándose en agosto y septiembre, especialmente, sobre el Litoral argentino y el centro-este del país.

Ese comportamiento, coincide con distintos modelos climáticos internacionales que vienen anticipando un aumento de las lluvias hacia el final del invierno y el comienzo de la primavera, luego de varios meses dominados por condiciones más secas.

Cómo seguirá el tiempo en Entre Ríos

Más allá de las proyecciones estacionales, Jalfin también brindó un panorama para los próximos días en Paraná y la región.

El especialista indicó que el tiempo continuará con abundante nubosidad, humedad elevada y lloviznas intermitentes hasta el viernes, mientras que el fin de semana presentará una leve mejoría, aunque sin un cambio definitivo de las condiciones.

"Va a seguir así, bastante nublado, inestable, algunas lloviznas en los próximos días, hasta el viernes. Después el fin de semana mejoraría un poquito", señaló a ELONCE.

Precisó que durante sábado y domingo las temperaturas mínimas oscilarán entre 7 y 10 grados, mientras que las máximas se ubicarán entre 15 y 18 grados, con cielo parcialmente nublado y algunos momentos de sol.

La próxima semana seguirá inestable

El meteorólogo anticipó al programa "Moviendo el avispero" que se emite por ELONCE Radio & Stream 98.7, que la inestabilidad persistirá durante buena parte de la próxima semana, con probables lluvias entre martes y miércoles y un nuevo período de precipitaciones hacia jueves y viernes.

Además, indicó que el intenso "frío polar quedó atrás y se toma un respiro", al menos por el momento. Las mínimas rondarán entre 10 y 13 grados, mientras que las máximas oscilarán entre 15 y 20 grados, e incluso podrían superar esa marca en algunas jornadas.

El especialista agregó que la elevada humedad favorecerá la formación de nieblas y reducirá la amplitud térmica diaria, una característica que ya se viene observando en la región.

Por qué las temperaturas cambian tan poco

Consultado sobre la escasa diferencia entre las temperaturas mínimas y máximas registradas en los últimos días, Jalfin explicó a ELONCE que se trata de un comportamiento típico del invierno, aunque potenciado por las condiciones meteorológicas actuales.

"Eso tiene que ver, primero, por la época del año, la baja radiación solar y la menor cantidad de horas de luz. Además, el factor nubosidad, más humedad, viento del este y más lloviznas, hacen que la máxima no logre elevarse demasiado", explicó.

De esta manera, las jornadas continúan con mañanas cercanas a los 10 grados y tardes que apenas alcanzan entre 15 y 18 grados, un escenario que, según el pronóstico, se mantendrá durante varios días antes de que las condiciones comiencen a modificarse con la llegada de la primavera meteorológica.