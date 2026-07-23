FICER 2026: "La idea es buscar siempre que los entrerrianos y las entrerrianas se vean reflejados en el festival"

REDACCIÓN ELONCE
El FICER 2026 se realizará del 24 al 29 de noviembre y llegará con una programación ampliada, nuevas actividades previas y una fuerte apuesta al cine entrerriano. La organización destacó que el festival seguirá siendo gratuito y con presencia en distintas ciudades de la provincia.
FICER 2026 se realizará del 24 al 29 de noviembre y buscará consolidarse como uno de los principales encuentros cinematográficos del país con una propuesta más amplia que incluirá actividades durante todo el año, mayor presencia territorial y un renovado impulso a la producción audiovisual entrerriana. Así lo confirmó el presidente del Instituto Autárquico Audiovisual de Entre Ríos, Maximiliano Schonfeld, durante una entrevista en el programa "GPS", que se emite por Elonce.
El funcionario explicó que la organización comenzó a trabajar con mayor anticipación debido a la magnitud de los desafíos planteados para esta edición y a la renovación del equipo de trabajo.
"Este año arrancamos a trabajar mucho antes porque la propuesta es mucho más ambiciosa y los desafíos son mucho más grandes", sostuvo.
Un festival que se extenderá más allá de noviembre
Como una de las principales novedades, el Instituto puso en marcha el programa "Camino al FICER", una serie de actividades que se desarrollarán durante los meses previos al festival.
La iniciativa contempla proyecciones en distintas localidades, talleres destinados a jóvenes interesados en la crítica cinematográfica, la conformación de un jurado joven y propuestas educativas con escuelas entrerrianas.
Uno de los proyectos más destacados será la participación de estudiantes en el diseño de la identidad visual del festival. En esta oportunidad, la gráfica estará inspirada en la fauna silvestre de Entre Ríos y fue realizada por alumnos de establecimientos educativos de la provincia. "La idea es buscar siempre que los entrerrianos y las entrerrianas se vean reflejados en el festival", expresó Schonfeld.
El cine entrerriano volverá a ocupar un lugar central
El presidente del Instituto Audiovisual aseguró que la producción local continuará siendo el eje principal del encuentro.
Explicó que el organismo acompaña proyectos desde sus primeras etapas de desarrollo hasta su estreno, con la intención de que muchas de esas producciones puedan exhibirse por primera vez durante el FICER. "Lo más importante que tenemos siempre es el cine entrerriano", afirmó.
En ese sentido, destacó también la competencia de cortometrajes provinciales como un espacio destinado a quienes comienzan su recorrido en el cine y como una herramienta para conocer las nuevas miradas de las generaciones emergentes.
Un festival gratuito y con presencia en toda la provincia
Schonfeld remarcó dos características que, a su entender, distinguen al FICER de otros festivales internacionales.
Por un lado, señaló que el encuentro lleva el nombre de la provincia y no de una ciudad, reforzando su identidad provincial. Por otro, destacó que todas las funciones continúan siendo gratuitas para el público. "No es un festival de Paraná, sino un festival de Entre Ríos", remarcó.
También valoró el crecimiento sostenido de la convocatoria durante los últimos años y aseguró que cada vez llegan más visitantes provenientes de otras provincias para participar de las proyecciones. "Empiezan a venir cada vez más gente de otros lugares, mucha gente de Buenos Aires, ni hablar de Santa Fe y Córdoba que viene especialmente al festival", señaló.
Más sedes y convocatorias abiertas
Además de las salas de Paraná, el festival volverá a desarrollarse de manera simultánea en distintas ciudades entrerrianas mediante sus tradicionales subsedes.
Según explicó Schonfeld, el objetivo es que cada comunidad se apropie del evento y que el cine llegue a toda la provincia mediante funciones y actividades paralelas.
En paralelo, continúan abiertas las convocatorias para presentar largometrajes, cortometrajes y proyectos destinados al mercado audiovisual del FICER. También permanece abierta, con una prórroga de una semana, la inscripción para la primera residencia audiovisual organizada por el Instituto Audiovisual de Entre Ríos.
La primera residencia audiovisual de Entre Ríos
La residencia, denominada Timotek (que significa Escucha, en lengua Chaná), será coordinada por la reconocida cineasta entrerriana Celina Murga y reunirá durante ocho días a realizadores para trabajar en el desarrollo de proyectos audiovisuales junto a tutores nacionales.
El encuentro se desarrollará en Valle María y buscará generar un espacio de formación, intercambio y reflexión entre cineastas.
Para Schonfeld, todas estas iniciativas forman parte de una misma estrategia destinada a fortalecer la producción audiovisual local y consolidar al FICER como un espacio de encuentro entre realizadores y público. "Que el cine sea ese puente que nos une", concluyó.