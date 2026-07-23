Consultas por medicamentos para alergias en farmacia de Paraná

Las consultas por alergias aumentaron en las últimas semanas como consecuencia de los cambios bruscos de temperatura registrados durante el invierno. El paso constante entre ambientes calefaccionados y el aire frío del exterior favoreció la aparición de síntomas respiratorios y oculares, una situación que se refleja en la mayor demanda de medicamentos en las farmacias.

Así lo explicó a Elonce el farmacéutico Pablo Feifer, quien señaló que durante esta época del año se incrementa la cantidad de personas que buscan aliviar molestias asociadas a las alergias estacionales.

El profesional indicó que los cambios de clima generan un contexto propicio para la aparición de diversos síntomas, especialmente en personas sensibles.

Cuáles son los síntomas más frecuentes

Feifer detalló que las consultas están vinculadas principalmente con cuadros compatibles con rinitis alérgica.

"Generalmente suele ser por síntomas de rinitis, como el chorreo de la nariz, el lagrimeo y la irritación de los ojos", explicó. Estos cuadros suelen intensificarse cuando las personas alternan constantemente entre espacios calefaccionados y bajas temperaturas en el exterior.

Aunque en muchos casos se trata de episodios pasajeros, el farmacéutico advirtió que es importante prestar atención cuando los síntomas se prolongan en el tiempo.

Crecen las consultas por alergias, pero farmacéutico recomienda evitar la automedicación

Qué medicamentos busca la población

Entre los productos más solicitados en las farmacias aparecen los antihistamínicos y algunos analgésicos destinados a aliviar las molestias asociadas a las alergias. "Generalmente en esta época buscan antialérgicos y analgésicos", señaló Feifer.

En cuanto a las alternativas de venta libre, mencionó medicamentos como loratadina, desloratadina y fexofenadina, además de gotas oftálmicas antialérgicas y preparados nasales disponibles tanto en gotas como en aerosol.

El profesional aclaró que estos productos pueden ayudar a controlar los síntomas de manera transitoria, aunque no reemplazan una evaluación médica.

Evitar la automedicación prolongada

Uno de los principales mensajes que transmitió el farmacéutico fue la importancia de no sostener tratamientos sin indicación profesional.

"Lo recomendable siempre es que, si los síntomas persisten, se consulte con el médico porque puede no tratarse solamente de algo estacional, sino de alguna patología de base", advirtió.

En ese sentido, remarcó que, si bien muchos antihistamínicos son de venta libre, lo aconsejable es utilizarlos durante pocos días. "Lo ideal es usar estos productos por un tiempo limitado y, si los síntomas continúan, volver con un diagnóstico médico y la receta correspondiente", explicó.