Nicolás Occhiato confirmó que no habrá juicio con Flor Peña tras el error sobre Jorge Messi

Nicolás Occhiato confirmó que no habrá juicio con Flor Peña y dio por terminado el conflicto que se había generado tras la difusión de una falsa noticia sobre la muerte de Jorge Messi durante una emisión de Luzu TV. El conductor y fundador del canal de streaming reveló que ambos mantuvieron una reunión privada para aclarar lo ocurrido y aseguró que el tema quedó definitivamente resuelto.

"Fue una charla buena, re piola, que nos debíamos ambas partes y creo que estuvo muy buena", expresó Occhiato en una entrevista con Desayuno Americano (América TV), al referirse al encuentro que mantuvo con la actriz.

Consultado sobre las versiones que señalaban que Flor Peña impulsaría una demanda contra Luzu TV, fue contundente: "Sí. No hay juicio y eso está bueno. Por lo menos los dos estamos contentos con eso".

La reunión que destrabó el conflicto

El conductor explicó que durante la conversación Flor Peña dejó en claro que nunca tuvo la intención de avanzar judicialmente contra él ni contra la productora. "Ella me dijo que nunca tuvo esa intención desde ningún momento, así que le creí", sostuvo Occhiato, quien evitó profundizar en las versiones que circularon durante las últimas semanas.

El conflicto había tomado gran repercusión luego de que trascendiera que la actriz evaluaba iniciar una demanda por daños y perjuicios contra Luzu TV, con un reclamo económico que, según distintas versiones, alcanzaba los 750 millones de pesos.

Qué pasó con la supuesta demanda

Al ser consultado por esas cifras y por la intervención de abogados en el caso, Occhiato prefirió quitarle dramatismo a la situación.

"Yo me quedo con lo que me dijo ella en esa charla", respondió, sin hacer referencia a las versiones que habían alimentado la polémica.

También negó cualquier malestar con Barby Franco, quien había mencionado públicamente la existencia de la supuesta demanda y el monto del reclamo económico. "¿Cómo me voy a enojar? No, no", respondió entre risas.

El origen de la polémica

El conflicto comenzó semanas atrás, cuando durante una transmisión de Luzu TV se difundió por error una falsa información sobre la muerte de Jorge Messi, padre de Lionel Messi, publicó Clarín.

Flor Peña, que se encontraba al aire en ese momento, explicó posteriormente que la información le había sido confirmada desde la producción a través del retorno de audio. Tras advertir que la noticia era falsa, pidió disculpas públicamente tanto a la audiencia como a la familia Messi.

Con las declaraciones de Occhiato, el episodio parece haber quedado definitivamente atrás. El conductor aseguró que el diálogo permitió aclarar los hechos y confirmó que no habrá acciones judiciales entre las partes, poniendo fin a una de las controversias más comentadas de las últimas semanas en el mundo del streaming y la televisión.