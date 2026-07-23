Quiénes son los 8 exparticipantes que volvieron a la casa de Gran Hermano

Los ex "hermanitos" volvieron a la casa para convivir con los 14 finalistas. Podrán nominar, influir en la estrategia y uno obtendrá una fulminante antes de abandonar el reality.
Gran Hermano, Generación Dorada (Telefe) entró en su recta final con 14 participantes en competencia por el premio mayor. Pero esta semana, el número de convivientes se amplió con el ingreso de participantes de ediciones anteriores.
El martes por la noche, tal como lo había adelantado Santiago del Moro, ocho "hermanitos" entraron al juego para integrarse a la convivencia entre los finalistas, que no ocultaron su sorpresa, incomodidad, enojos y celos, al ver a cada uno de ellos.
Si bien ninguno competirá por ser el ganador, sí tendrán incidencia directa en la dinámica de juego. Podrán nominar en la gala de este miércoles y el último en ser eliminado ganará la posibilidad de aplicar una nominación fulminante.
El encargado de decidir el orden de salida de estos nuevos ingresos será Gran Hermano, que los eliminará de forma paulatina.
Mientras todos los participantes de Generación Dorada estaban en el SUM para festejar el cumpleaños de Luana Fernández, los ex participantes fueron haciendo su ingreso a la casa.
El primero en entrar fue Fabio Agostini, el modelo español que ya había estado en la casa durante un intercambio con La Casa de los Famosos de México, reality del que resultó ganador en junio de este año.
La segunda en entrar fue Daniela Celis, una de las figuras más conocidas de la edición de 2022 del ciclo en Telefe, con un look muy llamativo y al grito de: "¡Estoy acá de vuelta! ¡Hola, casita!".
Después de "Pestañela", ingresó Romina Uhrig, quien supo ser muy cercana a ella en la edición en la que se conocieron y, aunque hoy no son tan cercanas, siguen manteniendo un buen vínculo.
Acto seguido, les tocó el turno a dos participantes muy queridos del ciclo de 2025: Juan Pablo "Devi" Devigili y Selva Pérez. Luana, unas de las jugadoras más enamoradiza, no tardó en mostrar interés en el correntino.
Mientras que por la edición de 2024, el ingresante fue Emma Vich, figura de ese ciclo y compañero de Juliana "Furia" Scaglione dentro del juego.
Los últimos en entrar fueron Juliana "Tini" Díaz y Ariel Ansaldo, conocido como "Big Ari", también de la edición de Celis y Uhrig, que en este tiempo han participado de realities internacionales y programas del canal de streaming de Telefe, respectivamente.
Una vez que ingresaron todos los invitados, Santiago del Moro les advirtió a los participantes de esta edición: "La casa en este momento es de ustedes, pero fue antes de ellos, cada uno tiene historia en esta casa, vienen a pasar unos días, están para algo muy importante que tiene que ver con el juego".
Y antes de dejarlos salir del SUM para que puedan saludar a los ex "hermanitos", el conductor les recordó a los finalistas: "Ellos también están jugando, sean astutos, sean hábiles, como les dije hace uno días, el ganador está entre ustedes".
Nominados
Con votos anulados, el beneficio del liderazgo en juego y la irrupción de las visitas como nuevos votantes, la semana 22 de competencia arrancó con Tamara Paganini, Alejandra Majluf, Mariela Prieto, Sebastián Cola, Matías Hanssen, Jennifer “Pincoya” Torres y Juan “Juanicar” Caruso en riesgo de eliminación.