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Sociedad Testimonio sobre adicciones

“Llevo 308 días sin consumir cocaína”: la revelación de un intendente bonaerense

Matías Nebot compartió su experiencia durante una jornada de concientización realizada en Pigüé. Contó que atravesó dos años de consumo, habló sobre el inicio de su recuperación y sostuvo que la lucha contra las adicciones debe darse diariamente.

23 de Julio de 2026
Matías Nebot, intendente de Saavedra.
Matías Nebot, intendente de Saavedra.

Matías Nebot compartió su experiencia durante una jornada de concientización realizada en Pigüé. Contó que atravesó dos años de consumo, habló sobre el inicio de su recuperación y sostuvo que la lucha contra las adicciones debe darse diariamente.

El intendente del partido bonaerense de Saavedra, Matías Nebot, reveló públicamente que lleva más de 300 días sin consumir cocaína. El jefe comunal compartió su experiencia durante una actividad de prevención de adicciones desarrollada en la ciudad de Pigüé.

 

Nebot, de 37 años, sorprendió a los asistentes al relatar en primera persona el proceso que atraviesa. “Es difícil saber por dónde empezar, pero voy a arrancar con lo que me salga del corazón. Yo llevo 308 días sin consumir”, expresó.

 

 

La declaración se produjo durante el ciclo “Hablar es prevenir”, organizado por la Municipalidad de Saavedra bajo el lema “Hablar rompe el silencio que alimenta las adicciones”. De la jornada también participó Adrián Di Renzo, referente local en el abordaje de esta problemática.

 

El relato sobre el consumo y la recuperación

 

Durante su exposición, el intendente contó que consumió cocaína durante dos años y señaló que su situación se agravó a comienzos de 2025. Según explicó, ese período coincidió con dificultades económicas y con decisiones complejas dentro de la administración municipal.

 

Nebot vinculó parte de ese momento personal con la crisis económica y con la determinación de reducir los salarios de trabajadores municipales. No obstante, evitó limitar el origen de su adicción a una única circunstancia y planteó que el consumo era la manifestación de un problema más profundo.

 

“La causa nunca es la sustancia; la causa es otra cosa, la sustancia es la consecuencia”, afirmó ante los vecinos presentes. Con esa reflexión, remarcó la importancia de identificar las situaciones que pueden encontrarse detrás de una conducta adictiva.

 

Un mensaje de prevención

 

El intendente también se refirió al esfuerzo que demanda sostener la recuperación y destacó que se trata de un proceso cotidiano. “La lucha contra la adicción se tiene que dar todos los días, aunque un día a la vez”, sostuvo durante la charla.

 

 

Su testimonio quedó registrado en videos que comenzaron a circular después del encuentro y generaron repercusión por el carácter personal de la revelación. La intervención formó parte de una jornada destinada a promover el diálogo y la concientización entre los vecinos.

 

Nebot centró su mensaje en la necesidad de hablar sobre las adicciones y evitar que quienes atraviesan una situación de consumo permanezcan en silencio. La actividad municipal buscó acercar herramientas preventivas y generar un espacio para abordar una problemática que afecta tanto a las personas como a sus entornos.

Temas:

cocaína intedente Matías Nebot Saavedra
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