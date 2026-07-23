Abundante nubosidad y poco sol: así estará el tiempo durante los próximos días

El pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anticipó para Paraná una sucesión de jornadas con abundante nubosidad y escasa presencia de sol. Las temperaturas irán en ascenso durante los próximos días y las máximas alcanzarán los 21 grados hacia el inicio de la próxima semana.

Para este jueves, se espera cielo mayormente nublado durante gran parte del día, con una temperatura máxima de 15 grados y una mínima de 10. La probabilidad de precipitaciones será nula y el viento soplará del sector sur y sudeste.

Ascenso gradual de la temperatura

El viernes continuará el tiempo estable. La mínima será de 11 grados y la máxima llegará a 18, con cielo parcialmente nublado y apenas entre 0 y 10% de probabilidad de lluvias durante la tarde y la noche.

El sábado se presentará con bancos de niebla durante la madrugada y la mañana, mientras que por la tarde se espera cielo parcialmente nublado. Las temperaturas oscilarán entre 9 y 20 grados, sin chances de precipitaciones.

El domingo continuará la tendencia de tiempo seco. El SMN prevé una mínima de 13 grados y una máxima de 20, con cielo parcialmente nublado durante toda la jornada.

Cómo seguirá la próxima semana

El inicio de la semana mantendrá condiciones similares. Para el lunes se pronostica una mínima de 13 grados y una máxima de 21, con nubosidad variable y sin lluvias previstas.

El martes será otra jornada estable, con temperaturas entre 14 y 21 grados y apenas una probabilidad de precipitaciones de entre 0 y 10% hacia la noche.

En tanto, el miércoles persistirá el ambiente templado para la época, con una mínima de 14 grados y una máxima de 21, cielo parcialmente nublado y baja probabilidad de lluvias.

De acuerdo con el pronóstico extendido del Servicio Meteorológico Nacional, Paraná transitará una semana con condiciones meteorológicas favorables, marcada por la ausencia de fenómenos significativos y un leve ascenso de las temperaturas máximas hacia el comienzo de la próxima semana.