Crean un sistema digital para mejorar la trazabilidad del ganado en Argentina

El Gobierno creó una plataforma optativa que integrará información ganadera, facilitará controles, fortalecerá garantías financieras y modernizará la trazabilidad de los animales.
El Gobierno nacional creó el Sistema Informático de Trazabilidad Animal (TRAZA), una nueva plataforma digital destinada a integrar la información sobre la producción ganadera y la cadena de carnes en Argentina. La herramienta será de uso optativo y buscará concentrar datos provenientes de distintos registros oficiales para facilitar el seguimiento de los animales desde la cría hasta la faena.
La medida fue oficializada mediante la Resolución 117/2026 de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca y se enmarca en el proceso de modernización de los sistemas de identificación electrónica y trazabilidad individual que el Gobierno viene impulsando para el sector pecuario.
Según la normativa, el sistema permitirá ordenar y consultar la información ya disponible en diferentes bases de datos del Estado, abarcando todas las etapas de producción del ganado bovino, bubalino y cérvido, desde los establecimientos de cría hasta la industria frigorífica.
Qué permitirá hacer el sistema
El objetivo del TRAZA es convertirse en una herramienta de consulta para productores, frigoríficos y demás actores de la cadena cárnica, brindando información organizada y de fácil acceso para respaldar la toma de decisiones y mejorar el control sobre la trazabilidad de los animales.
Además, la plataforma buscará fortalecer las operaciones financieras vinculadas al sector agropecuario. Entre sus funciones estará la posibilidad de validar la disponibilidad de animales utilizados como garantía en contratos de warrant y otros instrumentos crediticios, ofreciendo mayor seguridad tanto a productores como a entidades financieras.
La resolución también prevé que el sistema se integre con la información del Registro Nacional Sanitario de Productores Agropecuarios (RENSPA) y con otros registros administrados por el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa), facilitando el seguimiento de los movimientos de hacienda y los stocks declarados.
Implementación gradual
El Gobierno aclaró que el funcionamiento del TRAZA será progresivo. Tanto la plataforma como cada uno de sus módulos comenzarán a operar de manera paulatina, a medida que avance su desarrollo informático y conforme lo determine la autoridad de aplicación.
La Subsecretaría de Producción Agropecuaria y Forestal será la autoridad encargada de administrar el sistema, mientras que el Senasa colaborará en el desarrollo técnico y reglamentará los aspectos operativos necesarios para su implementación. Asimismo, la normativa instruye a ambos organismos a avanzar en mecanismos que permitan vincular la información de la trazabilidad con los certificados de depósito y warrants sobre ganado.
Con esta iniciativa, el Gobierno busca aprovechar los avances tecnológicos y la creciente identificación electrónica del rodeo argentino para disponer de una plataforma que simplifique el acceso a la información, fortalezca la trazabilidad animal y aporte mayor transparencia a las operaciones comerciales y financieras vinculadas con la actividad ganadera. La resolución entró en vigencia con su publicación en el Boletín Oficial.