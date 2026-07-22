Juan Fernando Quintero confirmó que no seguirá en River y lanzó un mensaje a Coudet

REDACCIÓN ELONCE
Juan Fernando Quintero aseguró que busca "la mejor situación" para su futuro y el del club. Además, afirmó que no mantiene diálogo con Eduardo Coudet desde su regreso y sostuvo: "Seguramente no soy prioridad para él".
Juan Fernando Quintero confirmó que no continuará en River Plate y dejó fuertes declaraciones sobre su relación futbolística con el entrenador Eduardo "Chacho" Coudet. El mediocampista colombiano explicó que atraviesa un proceso de definición sobre su futuro profesional, aseguró que cuenta con una licencia autorizada por el club por cuestiones personales y remarcó que nunca volvió a dialogar con el técnico desde su regreso al Millonario.
Las declaraciones del volante llegaron apenas unos días antes del debut de River en el Torneo Clausura, luego de la derrota frente a Aldosivi por la Copa Argentina y en medio de las especulaciones sobre su situación dentro del plantel.
En una entrevista con ESPN, Quintero también dejó en claro que las diferencias con Coudet pasan exclusivamente por cuestiones futbolísticas y que su decisión responde a la falta de protagonismo que tuvo durante el último semestre.
"No soy prioridad para el entrenador"
El colombiano reveló que antes del Mundial había conversado con el presidente de River, Stefano Di Carlo, sobre su situación personal, pero aclaró que nunca mantuvo una charla con el entrenador.
"El entrenador dijo una cosa, pero antes del Mundial había hablado otra con el presidente (Stefano Di Carlo), con quien tengo una muy buena relación. Con el entrenador no hablo desde que me fui. Seguramente no tenga conocimiento de la situación. Yo tengo el viaje y lo había hablado antes del Mundial", explicó.
River le concedió una prórroga de una semana para reincorporarse a los entrenamientos, ya que el futbolista permanece en Miami resolviendo cuestiones personales y posteriormente viajará a Medellín antes de regresar a la Argentina. Mientras tanto, continúa entrenándose por su cuenta.
Vale recordar que Quintero no disputa un partido oficial desde el 7 de julio, cuando la selección de Colombia quedó eliminada del Mundial 2026 en los octavos de final frente a Suiza.
Diferencias futbolísticas con Coudet
Durante la entrevista, el mediocampista profundizó sobre su vínculo con el entrenador y dejó en claro que las diferencias responden a la mirada futbolística de ambos: "Todo el mundo sabe que con el Chacho no tuve la mayor continuidad, incluso en la final (ante Belgrano) jugué solo cinco minutos. Todo está claro, acá no hay misterios, las formas en las que juega, sus conceptos... Yo, como se lo dije una vez, como entrenador voy a respetar las decisiones que toma, de mi parte no va a haber falta de respeto".
Luego añadió una de las frases más contundentes de la entrevista: "Todo queda expuesto en el campo, las formas, seguramente no soy prioridad para él, no sé qué misterios estamos viendo ahorita que vuelva o no vuelva si él tiene sus formas. Como persona tengo la mejor, no tengo problemas con él, pero futbolísticamente pensamos realmente diferente. Eso tampoco es problema, es el entrenador de River, tiene su mérito. Cuando uno respeta decisiones y formas, también uno exige eso".
Las declaraciones del colombiano confirmaron que la falta de continuidad durante los últimos meses fue determinante para evaluar una salida del club.
"Estoy viendo la mejor situación para mí y para River"
A pesar de reconocer las diferencias con el cuerpo técnico, Quintero insistió en que mantiene un profundo cariño por River y que su decisión apunta a encontrar una solución favorable para ambas partes: "No tengo nada en contra del Chacho, le deseo lo mejor, yo personalmente después del último semestre con él estoy viendo la mejor situación para mí y para el club. Que hoy se diga Juan Fernando no va, ¿qué cambia? No cambia nada. Esto lo saben todas las cabezas del club. Soy directo y ya está".
El volante también explicó que la licencia otorgada por River responde exclusivamente a cuestiones personales y no a una situación de conflicto institucional.
Finalmente, reafirmó su vínculo emocional con la institución de Núñez y dejó abierta la posibilidad de un regreso en el futuro: "Me dieron unos días más por situaciones personales. A raíz de eso estoy viendo cuál es la mejor decisión. Esperemos que todo termine bien. Amo al club, lo respeto, amo a la gente. Siempre dije que quería retirarme en el club que amo, que me cambió la vida, el que potenció mis condiciones. Pero son situaciones que no puedo controlar".