El gobernador de Tucumán fue operado de urgencia y le colocaron un stent por un problema coronario

Osvaldo Jaldo fue intervenido de urgencia en el Hospital Italiano de Buenos Aires tras sufrir un cuadro de intenso dolor precordial. Los médicos detectaron una obstrucción en una arteria coronaria, le colocaron un stent y confirmaron que evoluciona favorablemente.
Osvaldo Jaldo, gobernador de Tucumán, fue operado de urgencia este jueves en el Hospital Italiano de Buenos Aires luego de presentar un cuadro de intenso dolor precordial mientras se encontraba en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Tras una serie de estudios, los médicos detectaron una obstrucción en una arteria coronaria y resolvieron colocarle un stent. Según el parte oficial, el mandatario tuvo una evolución favorable y permanece internado bajo observación.
El gobernador había viajado a la Capital Federal para mantener una reunión institucional con el jefe de Gabinete, Diego Santilli. Sin embargo, antes de concretar el encuentro comenzó a experimentar un fuerte malestar físico, acompañado por sudoración, lo que motivó su traslado al centro de salud para recibir atención médica inmediata.
Una vez ingresado al Hospital Italiano, el equipo médico realizó distintos estudios de laboratorio e imágenes para determinar el origen del cuadro clínico. Ante la sospecha de una angina inestable, los especialistas resolvieron avanzar con un procedimiento de mayor complejidad para evaluar el estado de sus arterias coronarias.
El diagnóstico y la intervención
De acuerdo con el parte difundido por el Hospital Italiano, la cinecoronariografía permitió detectar una estenosis en una rama de la arteria coronaria derecha, es decir, un estrechamiento significativo que dificultaba el flujo normal de sangre hacia el corazón.
Frente a ese diagnóstico, el equipo de cardiología intervino de inmediato mediante una angioplastia con colocación de un stent, un pequeño dispositivo metálico que se implanta dentro de la arteria para mantenerla abierta y restablecer la circulación sanguínea.
La intervención se desarrolló sin complicaciones y permitió corregir la obstrucción detectada. Desde el centro asistencial informaron que el procedimiento fue exitoso y que el paciente respondió favorablemente al tratamiento realizado.
Qué dice el parte médico
Luego de la operación, el Hospital Italiano emitió un comunicado en el que confirmó la buena evolución clínica del mandatario tucumano.
"El paciente presenta una buena recuperación postoperatoria y permanecerá internado para control en esta institución", indicaron los profesionales que lo asisten.
Hasta el momento no se brindaron precisiones acerca del tiempo que demandará la internación ni sobre cuándo podrá recibir el alta médica. Tampoco se informó si la intervención obligará a modificar la agenda oficial que el gobernador tenía prevista para los próximos días.
En qué consistió el procedimiento
La cinecoronariografía es un estudio que permite visualizar el estado de las arterias coronarias mediante la inyección de un medio de contraste y la obtención de imágenes con rayos X.
Gracias a ese procedimiento, los especialistas pudieron identificar la estenosis en una de las ramas de la arteria coronaria derecha, uno de los vasos encargados de irrigar el músculo cardíaco.
Ante esa obstrucción, se practicó una angioplastia con colocación de un stent. Este dispositivo consiste en una pequeña malla metálica expansible que permanece dentro de la arteria para evitar que vuelva a estrecharse y garantizar un adecuado flujo sanguíneo hacia el corazón.
Mientras continúa internado bajo control médico, el estado de salud de Osvaldo Jaldo es considerado estable y con evolución favorable, según el último parte difundido por el Hospital Italiano.