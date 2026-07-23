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Sociedad Tras el subcampeonato mundial

Marcos Senesi agradeció el multitudinario recibimiento y emocionó a Concordia tras el Mundial 2026

Marcos Senesi regresó a su ciudad natal luego de integrar el plantel de la Selección Argentina que fue subcampeona del Mundial 2026. Agradeció el afecto de los vecinos, recordó a los damnificados por el temporal y destacó el orgullo de representar a Concordia.

23 de Julio de 2026
Marcos Senesi fue recibido en Concordia.
Marcos Senesi fue recibido en Concordia. Foto: Elonce.

REDACCIÓN ELONCE

Marcos Senesi regresó a su ciudad natal luego de integrar el plantel de la Selección Argentina que fue subcampeona del Mundial 2026. Agradeció el afecto de los vecinos, recordó a los damnificados por el temporal y destacó el orgullo de representar a Concordia.

Marcos Senesi recibió este jueves un emotivo homenaje en la Plaza Municipal de Concordia, donde cientos de vecinos lo acompañaron para celebrar su participación con la Selección Argentina en el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026. El defensor del Tottenham agradeció el cariño de la ciudad y aseguró que nunca imaginó un recibimiento de semejante magnitud.

 

Foto: Elonce.
Foto: Elonce.

 

El futbolista integró el plantel argentino que alcanzó el subcampeonato del mundo y sumó minutos en la fase de grupos, durante la victoria por 3 a 1 frente a Jordania, encuentro en el que disputó los 90 minutos. Además, ingresó en los instantes finales del tiempo suplementario de la final ante España.

 

Foto: Elonce.
Foto: Elonce.

 

Durante el acto, antes de referirse a su experiencia deportiva, Senesi tuvo palabras para quienes sufrieron las consecuencias del fuerte temporal que afectó recientemente a Concordia y localidades cercanas.

 

 

Un mensaje para los vecinos y el orgullo de volver a casa

 

"Quería agradecerles a todos. Sé que en Concordia hubo un temporal hace poco y quiero agradecerles el esfuerzo a todos los que estuvieron en esa situación estando acá. Sé que es una situación muy difícil para la ciudad y alrededores. Ojalá se pueda salir adelante muy pronto", expresó desde el escenario.

 

Foto: Elonce.
Foto: Elonce.

 

Luego manifestó su emoción por el recibimiento que le brindó su ciudad. "Estoy muy contento de que estén todos acá. Nunca me imaginé estar viviendo una situación como esta. Volver a mi ciudad y que me reciban de esta manera es algo increíble", afirmó ante el aplauso de los presentes.

 

Foto: Elonce.
Foto: Elonce.

 

El defensor también reveló que los integrantes de la Selección siguieron de cerca las celebraciones que se realizaron en Concordia durante la campaña mundialista. "Nosotros en la Selección hemos visto todo lo que ha pasado con las celebraciones en Concordia. Todos nos llega a nosotros y la verdad que fue increíble para mí ser de acá y ver todo lo que fueron las celebraciones", sostuvo.

 

 

El recuerdo de sus primeros pasos en el fútbol

 

Senesi aprovechó el encuentro para recordar sus inicios en el Club Salto Grande, donde comenzó a jugar desde muy pequeño junto a amigos que aún conserva.

El defensor explicó que, en aquellos años, nunca imaginó una carrera profesional y que disfrutaba simplemente de compartir el deporte con sus compañeros. Con el paso del tiempo, valoró especialmente las enseñanzas que recibió durante esa etapa de formación.

 

Foto: Elonce.
Foto: Elonce.

 

"Salto Grande para mí fue donde empecé a dar mis primeros pasos como jugador. Nunca lo pensé profesionalmente, lo tomé para disfrutar del deporte y de jugar con amigos... Creo que es eso lo que me dejó el fútbol: me regaló el valor de representar a mi querida Concordia en los torneos provinciales, competir e inculcarnos el respeto, la disciplina y un montón de cosas que uno cuando va creciendo va valorando", destacó.

 

Foto: Elonce.
Foto: Elonce.

 

El homenaje concluyó con el reconocimiento de los vecinos, que celebraron el recorrido del futbolista surgido de Concordia y su participación en la campaña de la Selección Argentina que alcanzó la final del Mundial 2026.

 

Marcos Senesi recibió el cariño de los niños en Concordia

Temas:

Marcos Senesi recibimiento Concordia
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