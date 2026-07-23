Una escuela de Paraná participa en concurso nacional para ganar una radio y potenciar el aprendizaje

REDACCIÓN ELONCE
La Escuela Nº 12 Provincia del Neuquén presentó dos radioteatros y un programa en la tercera edición de "Sueños de Radio". Estudiantes y docentes destacaron el trabajo en equipo y el valor educativo de la experiencia.
La Escuela Nº 12 Provincia del Neuquén participa de la tercera edición del concurso nacional "Sueños de Radio", organizado por Cadena 3, con la ilusión de obtener el premio mayor: una radio completamente equipada que permita renovar el estudio con el que trabaja desde 2016. Para ello, alumnos y docentes elaboraron dos radioteatros y un programa que conforman un demo de más de 15 minutos, tal como exige el certamen.
El profesor de radio, David Magaquian, explicó que la convocatoria despertó entusiasmo desde el comienzo. "A principios de año los directivos de nuestro colegio nos informaron acerca de este concurso. Empezamos a leer las bases y vimos que daban de premio una radio nueva. Tenemos radio desde el año 2016, pero nos hace falta renovar los equipos", relató.
Además, indicó que una de las categorías coincidía con un trabajo que la institución desarrolla desde hace años. "Nos motivó el hecho de que podíamos llegar a ganar una radio y además que una de las categorías era Radioteatro. Hace años que ya venimos trabajando radioteatros con los alumnos, así que empezamos a producir dos radioteatros y un programa para finalizar un demo de más de 15 minutos", señaló.
Radioteatros con guiones propios y trabajo colaborativo
Uno de los aspectos más destacados del proyecto fue la elaboración colectiva de los guiones, requisito establecido por la organización del concurso.
"Las bases pedían que el guion fuera propio y escrito de forma grupal. El nuestro lo hicimos con los chicos de cuarto B y también colaboró un estudiante de quinto A. Estuvo buena la experiencia de escribir juntos el guion", comentó Magaquian.
El docente recordó que el proceso fue verdaderamente participativo. "Por ahí yo ponía unas palabras y Sofi o alguno de los chicos me decía: 'No, profe, cambialo, ponele esto'. Eso enriqueció muchísimo el trabajo", valoró.
Los estudiantes interpretaron diferentes personajes en las producciones. Uno de ellos participó en el radioteatro "Nazareno Cruz", donde encarnó al cura, y también en "Cyberbullying en el aula", donde representó al alumno que sufría acoso virtual.
Una experiencia que ayudó a perder el miedo a hablar
Los alumnos coincidieron en que la propuesta fue diferente a cualquier otra actividad escolar.
"Fue una linda experiencia grabar para la radio, aunque un poco extraña porque casi nunca había grabado. Para ser la primera experiencia fue linda, me gustó", expresó uno de los estudiantes.
Sobre la importancia de contar con un espacio de radio en la escuela, agregó: "Es lindo porque te da la oportunidad de hablar, algo que no muchas escuelas tienen".
El trabajo también permitió interpretar personajes completamente distintos a los habituales. "Pude interpretar a dos personajes que nunca había intentado hacer", contó otro de los alumnos, quien además destacó el trabajo compartido con compañeros de distintos cursos.
La radio como herramienta para ganar confianza
Para el profesor, uno de los logros más importantes trascendió el concurso.
"Después de la muerte, el segundo miedo más importante, según los psicólogos, es hablar en público", comentó.
En ese sentido, sostuvo que la práctica radial ayudó a los estudiantes a desenvolverse con mayor seguridad. "Los chicos fueron perdiendo un poco ese miedo a hablar en público", destacó.
El docente remarcó que esa confianza es uno de los aprendizajes más valiosos que deja la experiencia, independientemente del resultado final.
La expectativa por conocer a los ganadores
La inscripción permanecerá abierta hasta el 4 de agosto, fecha límite para que las escuelas de todo el país presenten sus producciones.
Una vez cerrado el plazo, el jurado definirá los ganadores durante agosto o septiembre. El primer premio consiste en una radio digital completamente equipada para la institución vencedora.
Magaquian explicó que también existen reconocimientos para quienes obtengan el segundo y tercer puesto. "Si salís segundo o tercero no te dan una radio, pero te pagan el pasaje, la comida, la estadía y el hotel para ir a la entrega de premios", detalló.
El docente no ocultó su entusiasmo por el trabajo realizado. "Yo tengo fe de que podemos ganar", afirmó.