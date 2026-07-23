Crisis en Medio Oriente: el bloqueo de Ormuz dispara el precio del petróleo y altera el comercio mundial

La crisis en Medio Oriente profundizó la incertidumbre en los mercados tras el bloqueo del estrecho de Ormuz. La reducción del tránsito marítimo afectó el comercio de petróleo, elevó los riesgos para la economía global y reavivó el debate sobre la respuesta militar de EE.UU.
La crisis en Medio Oriente provocó un fuerte impacto sobre el comercio internacional de energía luego del bloqueo del estrecho de Ormuz y la reactivación de ataques contra buques en Bab al-Mandeb.
La interrupción parcial de dos de las principales rutas marítimas para el transporte de petróleo redujo la oferta disponible, incrementó la incertidumbre en los mercados y volvió a colocar a la seguridad energética entre las principales preocupaciones de la economía mundial.
El conflicto, que tuvo su origen en las tensiones entre Estados Unidos e Irán por el desarrollo del programa nuclear iraní y la creciente influencia de China en la región, sumó un nuevo capítulo con la interrupción del tránsito marítimo en dos corredores estratégicos. La consecuencia inmediata fue una presión alcista sobre el precio internacional del petróleo y un escenario de mayor volatilidad para los países importadores.
Durante una entrevista en Infobae, el analista internacional Andrei Serbin Pont explicó que el estrecho de Ormuz dejó de operar con normalidad para gran parte del petróleo exportado desde Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos, Catar y Kuwait, lo que obligó a los productores a buscar alternativas logísticas.
Arabia Saudita busca rutas alternativas mientras cae el tránsito marítimo
Según detalló Serbin Pont, Arabia Saudita comenzó a utilizar el oleoducto Petroline para derivar parte de su producción hacia puertos ubicados sobre el mar Rojo. Sin embargo, esa solución resultó parcial y no alcanzó para compensar el volumen habitual que atravesaba Ormuz.
El especialista explicó que buena parte de ese petróleo estaba destinado principalmente a China y otros mercados asiáticos, por lo que la reducción del flujo comercial impactó directamente sobre esas economías. Estados Unidos, en cambio, experimentó consecuencias más indirectas debido a una menor dependencia del crudo proveniente del Golfo Pérsico.
A la compleja situación en Ormuz se sumó el recrudecimiento de los ataques de los hutíes en el estrecho de Bab al-Mandeb, otro paso marítimo fundamental para el comercio mundial. El grupo armado yemení, respaldado históricamente por Irán, intensificó las acciones contra embarcaciones vinculadas con Arabia Saudita.
Los ataques hutíes profundizan la crisis comercial
Serbin Pont explicó que los ataques comenzaron contra buques sauditas, pero luego se extendieron a cualquier embarcación que hubiera cargado petróleo en puertos del reino. Esa situación llevó a numerosas compañías navieras a suspender rutas hacia Asia por temor a nuevos ataques.
"Ahora hay un montón de buques que estaban cargando en puerto de Yanbu, que quieren salir para Asia y no pueden porque corren el riesgo de ser atacados por los hutíes", afirmó el analista al describir el escenario que enfrentan los armadores.
Los datos difundidos durante el análisis reflejaron la magnitud del problema. El tránsito por el estrecho de Ormuz cayó un 31%, mientras que en Bab al-Mandeb la reducción alcanzó el 34%. Actualmente cruzan Ormuz menos de nueve buques diarios, mientras que en el segundo corredor dejaron de circular unas 29 embarcaciones por día respecto de los niveles habituales.
El especialista aclaró que el conflicto no constituye un episodio aislado, sino una continuidad de las disputas geopolíticas entre Arabia Saudita e Irán, en las que los hutíes desempeñan un papel estratégico como aliados de Teherán.
Estados Unidos debate el costo de una mayor intervención
En paralelo al agravamiento del conflicto marítimo, la situación también abrió un fuerte debate político en Washington sobre el financiamiento de las operaciones militares estadounidenses en Medio Oriente.
Serbin Pont indicó que el presidente Donald Trump amenazó públicamente con destruir infraestructura civil iraní como represalia por los ataques contra buques comerciales, aunque hasta el momento las fuerzas estadounidenses concentraron sus operaciones únicamente sobre objetivos militares y evitaron afectar la red eléctrica iraní.
El analista también señaló que el secretario de Defensa, Pete Hegseth, solicitó al Senado una ampliación presupuestaria cercana a los 88.000 millones de dólares para sostener las operaciones en la región, además de un pedido adicional de 21.000 millones para la compra de municiones.
Según explicó, la discusión puso nuevamente en evidencia la influencia de la industria armamentista sobre las decisiones políticas, ya que las empresas del sector manifestaron su disposición a incrementar la producción si el Congreso aprueba los fondos solicitados.