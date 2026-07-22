El brote de ébola en África superó las 1.000 muertes, de acuerdo con los últimos datos difundidos por las autoridades sanitarias de la República Democrática del Congo (RDC) y Uganda. En conjunto, ambos países contabilizaron 1.001 fallecidos desde el inicio de la emergencia sanitaria.

Según el informe más reciente del Ministerio de Salud de la RDC, difundido el miércoles y con datos actualizados al 20 de julio, el país registró 2.473 casos confirmados de ébola y un total de 999 personas fallecidas a causa de la enfermedad.

Por su parte, Uganda informó 20 casos confirmados y dos decesos vinculados al virus, lo que llevó el número total de víctimas fatales en ambos países a superar el millar, según consignó la agencia de noticias Xinhua.

El brote continúa extendiéndose

El brote fue declarado oficialmente el 15 de mayo en la provincia de Ituri, ubicada en el este de la República Democrática del Congo. Desde entonces, la enfermedad se expandió hacia otras regiones del país, entre ellas Kivu del Norte, Kivu del Sur, Alto Uele y Tshopo.

Las autoridades sanitarias indicaron que actualmente 737 pacientes permanecían aislados o recibían tratamiento en distintos centros de salud, mientras que otras 482 personas lograron recuperarse de la enfermedad.

Los organismos de salud mantienen activos los operativos de vigilancia epidemiológica, aislamiento de casos y atención médica con el objetivo de contener la propagación del virus y evitar que el brote continúe extendiéndose en la región.