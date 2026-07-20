Tragedia en Perú: un sismo dejó seis muertos, decenas de heridos y graves daños

Un sismo y una posterior réplica registrados en una región andina de Perú dejaron al menos seis personas muertas, más de 30 heridas y numerosos daños materiales. Los movimientos se produjeron durante la noche del sábado en la provincia de Chupaca, en el departamento de Junín, y obligaron a desplegar operativos de emergencia en las localidades más afectadas.

De acuerdo con la información difundida por el Centro Sismológico Nacional, el primer movimiento alcanzó una magnitud de 5,1 y ocurrió a las 21:24, hora local, con una profundidad de 24 kilómetros. Apenas 17 minutos después se registró una réplica de magnitud 3,7, cuyo foco se ubicó a 18 kilómetros de profundidad.

El Instituto Nacional de Defensa Civil informó que el saldo preliminar asciende a seis fallecidos. En cuanto a los heridos, el viceministro de Salud, Henry Rebaza, indicó al Canal N que 26 personas ya recibieron el alta médica, mientras otras seis continuaban hospitalizadas.

Los daños que dejaron los movimientos sísmicos

Una de las zonas más castigadas fue el distrito de Chongos Bajo, donde se registraron daños en viviendas y edificios. Entre las estructuras afectadas se encuentra la cruz del Cani Cruz, un monumento religioso que se desplomó, mientras también hubo derrumbes en sectores del antiguo convento Santiago de León.

Gran parte de las personas lesionadas fueron atendidas en el Hospital Nacional del Centro Daniel Alcides Carrión, ubicado en Huancayo. El propio establecimiento sanitario sufrió daños en algunas de sus dependencias como consecuencia de los movimientos.

Desde el Centro de Operaciones de Emergencia Nacional señalaron que los equipos de primera respuesta continuaban trabajando en las áreas afectadas de Perú. Las tareas incluyen atención a damnificados, evaluación de daños y necesidades, además de procedimientos de búsqueda y rescate.

Operativos de emergencia y asistencia a los damnificados

El jefe del Indeci, general Luis Vásquez, había confirmado inicialmente al menos cinco víctimas fatales, aunque posteriormente el balance oficial se elevó a seis. Además, después del terremoto se produjeron interrupciones en el suministro eléctrico en diferentes municipios alcanzados por el fenómeno.

El presidente interino de Perú, José María Balcázar, aseguró que el Gobierno estaba actuando con rapidez y afirmó que la asistencia ya había sido enviada a las autoridades de Junín. También anticipó la elaboración de un registro destinado a identificar a las personas damnificadas y coordinar la atención necesaria.

Por su parte, la presidenta electa, Keiko Fujimori, lamentó públicamente las consecuencias del sismo y expresó sus condolencias a los familiares de las víctimas fatales, además de manifestar su solidaridad con las personas afectadas.

Una región de alta actividad sísmica

Las autoridades continuaban este domingo con el relevamiento de los daños en viviendas e infraestructura para determinar el alcance total de la emergencia. Los operativos permanecían activos en los sectores donde se produjeron los mayores derrumbes.

Perú se encuentra dentro del denominado Cinturón de Fuego del Pacífico, una extensa zona caracterizada por una elevada actividad tectónica y sísmica. Debido a esa ubicación geográfica, el país registra de manera frecuente movimientos de distinta intensidad.

Mientras avanzan las tareas de asistencia, los organismos de emergencia mantienen presencia en las localidades afectadas y trabajan para establecer la cantidad definitiva de personas damnificadas y el nivel de daños ocasionado por el sismo y su réplica.