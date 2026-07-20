Chile declaró el estado de catástrofe por intensas lluvias que dejaron cinco muertos y casi 100.000 aislados

El estado de catástrofe en Chile fue decretado este lunes por el Gobierno debido a las intensas lluvias que afectan gran parte del país y que ya dejaron cinco personas fallecidas, 17 heridas, una desaparecida y casi 100.000 aisladas.

El presidente José Antonio Kast anunció la medida tras una reunión de evaluación con las autoridades encargadas de monitorear la emergencia, provocada por un sistema frontal que desde fines de la semana pasada genera fuertes precipitaciones, vientos, nevadas y deslizamientos de tierra.

Según el último informe del Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred), diez de las 16 regiones chilenas permanecen bajo alertas meteorológicas.

🇨🇱 Chile declara catástrofe por fuerte temporal El presidente de Chile, José Antonio Kast, declaró este lunes el "estado de excepción constitucional de catástrofe por calamidad pública" en la región de Coquimbo y en la provincia de Huasco (Atacama) por un lapso de 30 días pic.twitter.com/XRMXaJdqec — RT en Español (@ActualidadRT) July 20, 2026

Emergencia en Coquimbo y Atacama

El mandatario informó que el estado de excepción constitucional de catástrofe por calamidad pública regirá en toda la región de Coquimbo y en la provincia de Huasco, en la región de Atacama.

"En virtud de las intensas lluvias de las últimas horas y de la complejización de la operación de los servicios básicos, he instruido decretar estado de excepción constitucional de catástrofe por calamidad pública", expresó Kast.

En el norte de #Chile llovió en 2 días lo que llueve en 4 años. 🎥 ⭕️ Emergencia en Freirina: Activación de Quebrada Alarcón requiere evacuación inmediata. ⚠️ ALERTA: Situación crítica en Freirina. Nos encontramos registrando la compleja situación que afecta a nuestra comuna… pic.twitter.com/eXnzEIwk74 — Cristian Crespo F. 🇨🇺 (@cristiancrespoj) July 20, 2026

La declaración permitirá otorgar mayores facultades a las Fuerzas Armadas para colaborar con las tareas de asistencia, seguridad y reconstrucción en las zonas afectadas.

Casi 100.000 personas aisladas

De acuerdo con el balance oficial, 98.981 personas permanecen aisladas, mientras que 1.179 fueron trasladadas a albergues debido a las consecuencias del temporal.

Las intensas precipitaciones provocaron cortes en el suministro de agua potable y de energía eléctrica, además de deslizamientos de tierra y el aumento del caudal de ríos en distintas regiones del país.

El presidente aseguró que "todos los recursos materiales y económicos están disponibles para enfrentar esta emergencia" y afirmó que el Gobierno continuará monitoreando la evolución del fenómeno climático y la situación de las comunidades afectadas.