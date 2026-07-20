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Internacionales Tragedia durante los festejos

Festejos en España terminaron en tragedia: murió una adolescente al caer una estructura

El hecho ocurrió en Ciudad Rodrigo, Salamanca, cuando colapsó parte de una fuente en la que se habían concentrado numerosas personas para celebrar el triunfo de la selección. Otra persona resultó herida y debió ser trasladada a un centro de salud.

20 de Julio de 2026
El ornamento de la Glorieta del Árbol Gordo, en Salamanca colapsó.
El ornamento de la Glorieta del Árbol Gordo, en Salamanca colapsó. Foto: El Norte de Castilla.

El hecho ocurrió en Ciudad Rodrigo, Salamanca, cuando colapsó parte de una fuente en la que se habían concentrado numerosas personas para celebrar el triunfo de la selección. Otra persona resultó herida y debió ser trasladada a un centro de salud.

Un adolescente de 14 años murió en España durante los festejos por la consagración de la selección nacional en el Mundial 2026. El hecho ocurrió poco después de la medianoche en la Glorieta del Árbol Gordo, en Ciudad Rodrigo, provincia de Salamanca.

 

Según informó el diario El Norte de Castilla, una estructura ornamental de la fuente ubicada en ese sector se desplomó mientras numerosas personas se encontraban reunidas en el lugar. La víctima fue trasladada a un centro sanitario, donde posteriormente se confirmó su fallecimiento.

 

El servicio de emergencias de Castilla y León recibió varios llamados que alertaban sobre el derrumbe y solicitaban asistencia para quienes habían sido alcanzados por la estructura.

 

 

Cómo ocurrió el derrumbe durante los festejos

 

De acuerdo con las primeras informaciones, el ornamento habría cedido debido al peso de las personas que se encontraban sobre la parte más elevada de la fuente. Al desprenderse, cayó sobre quienes permanecían en el interior de la estructura.

 

El lugar, conocido popularmente como el Árbol Gordo, suele ser uno de los puntos de concentración elegidos para celebrar títulos deportivos en Ciudad Rodrigo. Allí se había reunido una multitud luego del triunfo conseguido por España en la final del Mundial.

 

Numerosas personas se concentran en torno a la fuente que se derrumb&oacute; en el centro de Espa&ntilde;a. Foto: gentileza El Norte de Castilla.
Numerosas personas se concentran en torno a la fuente que se derrumbó en el centro de España. Foto: gentileza El Norte de Castilla.

 

Los equipos sanitarios asistieron a dos personas afectadas por el derrumbe y ambas fueron trasladadas al centro de salud de la localidad.

 

Un adolescente murió y otra persona resultó herida

 

Una de las víctimas, el adolescente de 14 años, falleció posteriormente pese a la atención recibida. Hasta el momento no trascendieron mayores precisiones sobre el estado de salud de la segunda persona trasladada.

 

 

El episodio ocurrió en medio de las celebraciones que se desarrollaban en diferentes puntos de España tras la definición del torneo internacional.

 

La tragedia en Salamanca marcó los festejos en Ciudad Rodrigo, mientras las autoridades y los servicios de emergencia trabajaron en el sector donde se produjo el colapso de la estructura.

Temas:

España festejos Mundial
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