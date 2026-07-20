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Murió una mujer al caer de una camioneta durante los festejos por la Selección en Rosario

Una mujer murió en Rosario tras caerse de una camioneta en medio de los festejos que siguieron al partido en el que Argentina se quedó con el subcampeonato Mundial 2026.

20 de Julio de 2026
Tragedia en Rosario
Tragedia en Rosario Foto: Alan Monzón / Rosario 3

Una mujer murió en Rosario tras caerse de una camioneta en medio de los festejos que siguieron al partido en el que Argentina se quedó con el subcampeonato Mundial 2026.

Una mujer de 45 años murió este domingo por la noche luego de caer de una camioneta en la que circulaba durante los festejos posteriores al partido de la selección argentina en la final del Mundial 2026. El hecho ocurrió sobre avenida Pellegrini al 4600 y es investigado por la Justicia.

 

De acuerdo con las primeras informaciones policiales, el episodio se registró alrededor de las 19.40, cuando un llamado al 911 alertó que una mujer había caído del vehículo en plena vía pública.

 

Al llegar, efectivos de la Brigada Motorizada encontraron a la víctima tendida sobre la cinta asfáltica.

 

Pocos minutos después arribó una ambulancia del Sies, cuyo personal médico constató el fallecimiento de la mujer en el lugar, publicó La Capital.

 

La víctima fue identificada como Érica Silvana M., de 45 años.

Investigan cómo ocurrió la caída

 

Según la información preliminar, la mujer viajaba en una camioneta y habría caído del vehículo en el marco de los festejos por el partido que disputó la selección argentina.

 

Por el hecho fue aprehendido un hombre de 45 años, identificado por la policía como Justino Walter G., quien conducía la camioneta al momento del episodio.

 

Las circunstancias en las que se produjo la caída son materia de investigación y serán determinadas por las actuaciones judiciales y las pericias correspondientes.

Interviene la Justicia

 

La investigación quedó a cargo de la Justicia provincial, que deberá establecer la mecánica del hecho y determinar las responsabilidades correspondientes.

 

En las próximas horas se espera que se conozcan mayores precisiones sobre las circunstancias en que ocurrió el accidente y la situación procesal del conductor.

Temas:

Mundial 2026 final del mundial 2026 Argentina subcampeón tragedia en Rosario
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