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Balacera y muerte en Paraná: un fallecido y al menos tres heridos en barrio Humito

Un violento episodio ocurrió durante la noche del domingo en barrio Humito, en Paraná. Una persona murió en el lugar y otras tres resultaron heridas. La Policía y la Fiscalía investigan las circunstancias del hecho.

19 de Julio de 2026
Balacera en barrio Humito: un muerto y tres heridos.
Balacera en barrio Humito: un muerto y tres heridos. Foto: (Reporte 100.7).

REDACCIÓN ELONCE

Un violento episodio ocurrió durante la noche del domingo en barrio Humito, en Paraná. Una persona murió en el lugar y otras tres resultaron heridas. La Policía y la Fiscalía investigan las circunstancias del hecho.

La balacera en barrio Humito dejó como saldo un muerto y al menos tres personas heridas durante un ataque a tiros ocurrido en la noche de este domingo en Paraná.

El hecho se registró en inmediaciones de las calles Cura Gil Obligado y Andreu, donde un grupo de personas fue alcanzado por disparos de arma de fuego.

 

De acuerdo con la información preliminar, una de las víctimas falleció en el lugar tras recibir, presuntamente, un disparo en la cabeza. En tanto, al menos otras tres personas sufrieron heridas de distinta consideración y fueron trasladadas a centros asistenciales para recibir atención médica, según confirmaron fuentes policiales a Elonce.

(Reporte 100.7)
(Reporte 100.7)

 

Las circunstancias en las que se produjo la balacera son materia de investigación y, por el momento, no trascendieron detalles sobre la identidad de las víctimas ni el móvil del ataque.

 

Investigan el ataque

 

Tras el hecho, se desplegó un importante operativo policial en la zona con la participación de efectivos de la comisaría jurisdiccional, personal de Criminalística y de la División Homicidios.

(Reporte 100.7)
(Reporte 100.7)

 

La Fiscalía de Paraná tomó intervención en la causa y trabaja para reconstruir la mecánica del ataque, identificar a los autores de los disparos y determinar las circunstancias que desencadenaron el violento episodio.

Temas:

Paraná fallecido heridos balacera arma de fuego
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