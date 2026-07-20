Dos imputados en Salta por contrabandear avioneta que despegó de Paraná: uno tenía condena por traficar cocaína

REDACCIÓN ELONCE
La Justicia Federal de Salta ordenó la prisión preventiva de dos ciudadanos bolivianos acusados de intentar sacar ilegalmente del país una aeronave valuada en 150.000 dólares. Uno de ellos había sido condenado en Paraguay por traficar 440 kilos de cocaína.
Dos imputados por contrabandear una avioneta que despegó de Paraná fueron formalmente acusados por la Justicia Federal de Salta, en una investigación que reveló una presunta maniobra para sacar ilegalmente del país una aeronave Cessna 210 valuada en 150.000 dólares. Uno de los sospechosos, además, había sido condenado en Paraguay por el tráfico de 440 kilogramos de cocaína.
La fiscal federal Lucía Orsetti, a cargo de la Sede Fiscal Descentralizada Tartagal, formalizó la investigación penal contra dos ciudadanos bolivianos identificados por sus iniciales C.M.P., piloto de 46 años, y D.M.A., de 40, quienes fueron imputados por realizar funciones aeronáuticas sin habilitación e intentar concretar el contrabando de importación de la aeronave.
En una audiencia realizada el lunes pasado, el juez federal de garantías de Orán, Jorge Gustavo Montoya, hizo lugar al planteo del Ministerio Público Fiscal y dictó la prisión preventiva de ambos por 80 días, al considerar la gravedad de los hechos, la falta de arraigo en el país y el riesgo concreto de fuga.
La aeronave aterrizó en Salta, pero había partido desde Paraná
La investigación se inició el 9 de julio, luego de que personal de seguridad del Aeródromo General Enrique Mosconi, ubicado a unos siete kilómetros de Tartagal, alertara sobre una maniobra aérea considerada irregular.
Según expuso la fiscalía, esa mañana aterrizó una avioneta Cessna 210 que, de acuerdo con las primeras averiguaciones, había partido desde Paraná. Sin embargo, el plan de vuelo autorizado indicaba que la aeronave debía provenir desde Santiago del Estero, lo que despertó las primeras sospechas de los investigadores.
Horas más tarde se presentaron los dos acusados. El piloto informó al personal del aeródromo que únicamente revisarían el tren de aterrizaje de la aeronave y aseguró que no tenían plan de vuelo ni intención de despegar. No obstante, ambos abordaron la avioneta y realizaron un vuelo de prueba de aproximadamente 35 minutos sin autorización.
El operativo que terminó con las detenciones
Tras aterrizar nuevamente, los hombres manifestaron que dejarían la aeronave en el aeródromo hasta el día siguiente, cuando regresarían con combustible. Luego abordaron un remise y se dirigieron al hotel General Mosconi, donde se alojaban desde el 30 de junio.
Ante esa situación, la fiscal Orsetti ordenó una serie de medidas investigativas a la Gendarmería Nacional. Al día siguiente, cuando ambos abandonaban el hotel y se trasladaban nuevamente en remise, fueron interceptados en un control montado sobre el kilómetro 1423 de la Ruta Nacional 34, en el acceso al aeroclub Vespucio, donde quedaron detenidos.
Durante el procedimiento se secuestraron las llaves de la avioneta, dos mochilas con ropa, documentación personal, tres bidones de combustible de 30 litros cada uno y tres teléfonos celulares, cuyo contenido comenzó a ser analizado por los investigadores.
Qué encontraron durante la investigación
A pedido de la fiscalía, el juez autorizó el allanamiento de la habitación del hotel donde se hospedaban los acusados. Allí se encontró el envoltorio de una tarjeta SIM, mientras que en la inspección realizada sobre la aeronave no se detectaron rastros de estupefacientes.
La Cessna 210, valuada en alrededor de 150.000 dólares, permanece secuestrada bajo custodia de Gendarmería Nacional mientras continúa el avance de la causa.
No obstante, el análisis preliminar de los teléfonos celulares aportó elementos considerados relevantes para la investigación. Según la fiscal Orsetti, se hallaron conversaciones de interés, registros audiovisuales del vuelo realizado y videos de otras aeronaves que eran ofrecidas a los imputados.
Los delitos que se investigan
La representante del Ministerio Público Fiscal sostuvo que ambos hombres ingresaron al país por un paso migratorio no habilitado y permanecieron varios días en el hotel a la espera de instrucciones.
Con esos elementos, les atribuyó la coautoría del delito de realizar funciones aeronáuticas sin habilitación y la tentativa de contrabando agravado de la aeronave, por tratarse de un transporte aéreo que habría utilizado rutas no autorizadas y por el elevado valor económico de la avioneta.
Durante la audiencia, la defensa aceptó la imputación vinculada al vuelo sin autorización, aunque rechazó la acusación por tentativa de contrabando y solicitó reducir tanto la prisión preventiva como el plazo de investigación de 80 a 30 días.
El antecedente del piloto por narcotráfico
Tras escuchar los argumentos de ambas partes, el juez Montoya confirmó todas las medidas solicitadas por la fiscalía, incluida la prisión preventiva de los dos acusados y el plazo de 80 días para la investigación preliminar, publicó el sitio Fiscales.
En su resolución, el magistrado destacó que existían indicios suficientes para sostener que los imputados pretendían retirar la avioneta del aeródromo de General Mosconi, además de remarcar que ambos habían ingresado de manera irregular al país y carecían de domicilio o arraigo en Argentina.
Finalmente, el juez recordó un antecedente que agrava la situación del piloto C.M.P. Durante su declaración de identidad, reconoció que en 2010 fue condenado por la Justicia de Paraguay a 20 años de prisión por el tráfico de 440 kilogramos de cocaína. Tras cumplir cinco años de esa pena, fue autorizado a regresar a Bolivia, donde completó el resto de la condena.