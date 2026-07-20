Incendio en salón de eventos: revelan que desconectaron las cámaras y deberán devolver las señas

Continúa la investigación del incendio en salón de eventos tras el devastador siniestro ocurrido durante la madrugada del domingo en Malabia Eventos, ubicado sobre avenida de las Américas al 4000, en Paraná.

Los propietarios denunciaron que delincuentes ingresaron al establecimiento para robar y, antes de incendiarlo, desconectaron las cámaras de seguridad y el sistema de alarma.

El fuego destruyó gran parte del inmueble y obligó a un intenso operativo de los Bomberos Voluntarios de Paraná, quienes trabajaron durante más de una hora para controlar las llamas y evitar que se propagaran a construcciones cercanas. Tal como informó Elonce, las pérdidas fueron totales.

Horas después del siniestro, los responsables del salón difundieron un comunicado en redes sociales en el que afirmaron que el incendio fue intencional y que desconocidos ingresaron al lugar, sustrajeron distintos elementos y luego prendieron fuego las instalaciones.

Robo, daños y un edificio gravemente afectado

Este lunes, aún conmocionados por lo ocurrido, los propietarios dialogaron con Elonce y brindaron nuevos detalles sobre el ataque sufrido por el emprendimiento familiar. Aunque prefirieron no realizar declaraciones ante las cámaras, confirmaron que los delincuentes intentaron llevarse distintos equipos del salón.

Parte de los objetos robados fue hallada abandonada en un terreno lindero, lo que hace presumir a los dueños que los autores del hecho tenían previsto regresar para retirarlos posteriormente. Además, denunciaron el robo de las canillas de los baños y que fueron desconectadas las cámaras de vigilancia y el sistema de alarma, según detallaron a Elonce.

El mayor daño, sin embargo, fue el ocasionado por el incendio. Las llamas afectaron gran parte del techo del galpón, de aproximadamente 40 por 30 metros, por lo que ahora deberán evaluar el estado estructural del edificio antes de definir los pasos a seguir.

Devolverán las reservas y agradecieron la ayuda

El incendio destruyó camas elásticas, peloteros, muebles que recreaban un living, dos equipos de aire acondicionado y gran parte del mobiliario utilizado para el funcionamiento del salón.

Como consecuencia de las pérdidas, Malabia Eventos "permanecerá cerrado por tiempo indeterminado", dijeron a Elonce y agregaron que "deberán devolver las señas correspondientes a las reservas que ya habían sido tomadas para distintos eventos" los cuales no se podrá realizar por los daños en el lugar, explicaron.

Finalmente, los dueños agradecieron el rápido accionar de la Policía, los Bomberos Voluntarios y los vecinos de la zona, quienes alertaron sobre el incendio y colaboraron desde los primeros momentos para contener la emergencia.