Denuncian que el incendio en salón de eventos fue intencional: robaron y luego prendieron fuego el lugar

La incendio intencional en Malabia Eventos es la principal hipótesis que sostienen los propietarios del salón de eventos de Paraná, quienes denunciaron que el devastador siniestro registrado durante la madrugada de este domingo fue provocado por delincuentes que, antes de iniciar las llamas, habrían robado distintos elementos del establecimiento.

El incendio afectó el inmueble ubicado sobre Avenida de las Américas al 4000, entre las calles Olmos y Casimiro, y demandó un intenso operativo de Bomberos Voluntarios de Paraná, dio a conocer Elonce. Durante más de una hora, los brigadistas combatieron el fuego para evitar que se propagara a construcciones cercanas, aunque las pérdidas en el salón fueron totales.

Horas después del siniestro, los responsables de Malabia Eventos difundieron un comunicado en sus redes sociales en el que aseguraron que el hecho no fue accidental. Según manifestaron, desconocidos ingresaron al lugar, sustrajeron pertenencias y luego incendiaron deliberadamente las instalaciones.

"Fuimos víctimas de un robo seguido de un incendio"

"En las últimas horas fuimos víctimas de un robo seguido de un incendio que destruyó por completo nuestras instalaciones. Las pérdidas fueron totales", expresaron los propietarios al comenzar un extenso mensaje dirigido a clientes, amigos y vecinos.

"En unas pocas horas vimos desaparecer todo aquello que construimos durante años con esfuerzo, sacrificio, trabajo y muchísimo amor", agregaron, al describir el impacto emocional que significó perder el emprendimiento familiar.

En el comunicado remarcaron que Malabia Eventos trascendía el funcionamiento de un salón de fiestas. "Fue un sueño que nació de la ilusión de una familia, un proyecto al que dedicamos incontables horas para que cada cumpleaños fuera un recuerdo inolvidable. Cada rincón tenía una historia, un propósito y una parte de nosotros", señalaron.

El dolor por las familias y el agradecimiento

Los propietarios lamentaron especialmente no poder cumplir con los eventos ya programados y pidieron disculpas a las familias que habían confiado en el salón para celebrar momentos especiales.

"Lo que más nos duele no es solo haber perdido un edificio. Nos duele no poder abrir nuestras puertas mañana, no poder recibir a las familias que confiaron en nosotros y no poder seguir haciendo aquello que tanto amamos", expresaron en el comunicado al que accedió Elonce. Además, adelantaron que en los próximos días se comunicarán con cada cliente para informar cómo continuarán.

También agradecieron el trabajo de los Bomberos Voluntarios de Paraná y del personal de la Comisaría 13ª, que intervino desde los primeros minutos de la emergencia, además de reconocer el acompañamiento recibido por parte de la comunidad.

"Hoy solo quedan cenizas donde había un sueño construido con años de esfuerzo. Pero si algo no pudo llevarse el fuego es el cariño de tantas familias que fueron parte de esta historia y la esperanza de que, algún día, podamos volver a abrir nuestras puertas", concluyeron.