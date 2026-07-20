Villarruel respondió a un usuario que insultó a Argentina tras la final del Mundial: "Lágrimas de ingleses piratas"

La vicepresidenta Victoria Villarruel respondió en las redes sociales a un usuario que insultó a la Argentina tras la derrota de la Selección frente a España en la final del Mundial de Fútbol 2026. La vicepresidenta reaccionó luego de una publicación que calificó al equipo argentino de "sucio" y "horrible" y cuestionó la soberanía nacional sobre las Islas Malvinas.

Las repercusiones del encuentro disputado en Estados Unidos continuaron este lunes con mensajes de todo tipo en la red social X, donde la presidenta del Senado decidió contestar una de las publicaciones que más repercusión generó.

El mensaje que motivó su respuesta perteneció al usuario Martin Edwards (@martinedwards72), quien criticó el comportamiento de los futbolistas argentinos tras el final del partido.

El mensaje contra la Argentina

En su publicación, el usuario escribió: "Equipo sucio y horrible que intenta intimidar y hacer trampa con la ayuda de @FIFAWorldCup. Las escenas después del silbato final demuestran a tu repugnante nación. Las Malvinas nunca han sido de Argentina y nunca lo serán".

Dirty horrible team who tries to bully and cheat with the helping hand of @FIFAWorldCup. The scenes after the final whistle demonstrates your disgusting nation. The Falkland's have never been Argentina's and never will be. pic.twitter.com/YerxORTiRC — Martin Edwards (@martinedwards72) July 20, 2026

Además de cuestionar el desempeño del seleccionado nacional, el mensaje incluyó una referencia a la soberanía de las Islas Malvinas, lo que generó numerosas respuestas de usuarios argentinos.

En la imagen retocada con IA que comenzó a circular en redes sociales se observa a varios "futbolistas argentinos" sosteniendo una pancarta con la inscripción en inglés: "Por favor, no disparen, nos rendimos", acompañada por la frase "THE BRITISH FALKLANDS, 1982".

La respuesta de Villarruel

Ante esas expresiones, Victoria Villarruel respondió con una imagen en la que aparece sosteniendo una taza con la inscripción "Lágrimas de ingleses piratas".

Con esa publicación, la vicepresidenta volvió a manifestar su postura sobre la soberanía argentina de las Islas Malvinas y respondió en tono desafiante al usuario que había cuestionado tanto al seleccionado como al país.

La intervención de Villarruel generó numerosas reacciones en la red social X, donde su respuesta fue compartida y comentada por usuarios.