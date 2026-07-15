"Piratas usurpadores": el posteo de Victoria Villarruel antes del partido con Inglaterra

Antes de la semifinal del Mundial 2026 entre Argentina e Inglaterra, Victoria Villarruel sostuvo que el partido “no es uno más”, lo vinculó con el reclamo por Malvinas y cuestionó a los británicos. Sus dichos contrastaron con la postura de Lionel Scaloni.
En la antesala de la semifinal del Mundial 2026 entre Argentina e Inglaterra, la vicepresidenta Victoria Villarruel publicó un mensaje en sus redes sociales en el que vinculó el encuentro con el reclamo argentino por la soberanía de las Islas Malvinas y calificó a los británicos como "piratas usurpadores".
"Mañana (por hoy) jugamos contra los piratas usurpadores. No es un partido más", escribió cerca de la medianoche del miércoles. En el mismo mensaje, sostuvo que el cruce trascendía lo deportivo y lo relacionó con la causa Malvinas, el legado de Diego Maradona y la posibilidad de que sea el último Mundial de Lionel Messi.
"No voy a ser políticamente correcta ni pecho frío; contra los ingleses siempre es algo más", afirmó la vicepresidenta. Luego cerró su publicación con un mensaje de respaldo a la Selección: "¡Aguante Argentina! Porque hasta el último suspiro vamos a reclamar lo nuestro".
Respondió a las críticas y defendió su postura
Tras la repercusión de sus declaraciones, Villarruel respondió a distintos usuarios que cuestionaron el contenido de sus publicaciones.
"El deporte es expresión cultural y política de los pueblos, y más aún el fútbol. ¿Cómo no vamos a mencionar que esta gente invadió nuestra tierra, mató argentinos para sostener esa invasión y hoy sigue cruzando alegremente nuestro Mar sin pedir permiso y usando y abusando de nuestros recursos, y que nadie lo diga?", expresó.
En otra intervención recordó la participación de su padre en la Guerra de Malvinas de 1982 y aseguró: "Mi padre me enseñó que quien te invade más de una vez, como lo hicieron los piratas, siempre es un enemigo".
Además, añadió: "No seamos tan tibios de creer que esto es solo fútbol, porque mientras ellos limitan esto al fútbol, siguen en nuestras Islas, se meten en nuestro Mar y cruzan nuestro territorio sin permiso, usurpan nuestros recursos y todo el mundo calladito. Nunca oculté cómo pienso, no lo voy a hacer siendo vicepresidente solo para ser políticamente correcta".
También apuntó contra Karina Milei
En otro intercambio con usuarios, la vicepresidenta respondió a una persona que cuestionó su postura sobre Malvinas. "Vos te acordás de Malvinas una vez al año, yo las tengo en la carne desde 1982. No hay día que me olvide de las Islas Malvinas. No hay día que no me sienta honrada por ser hija de un Veterano de Malvinas", manifestó.
Más tarde, una usuaria afín a sus expresiones le preguntó irónicamente si Karina Milei "ya se fue a disculpar a la embajada de Inglaterra". Villarruel respondió: "Seguramente vaya un día de estos. Ella lleva los scones".
El contraste con Scaloni
Las declaraciones de la vicepresidenta contrastaron con la postura expresada horas antes por el entrenador de la Selección Argentina, Lionel Scaloni.
Durante la conferencia de prensa previa al encuentro, el técnico pidió separar el partido del conflicto histórico entre ambos países.
"Es un partido de fútbol y no podemos mezclar las cosas", sostuvo Scaloni al ser consultado por la carga simbólica que tiene el enfrentamiento ante Inglaterra.
El encuentro entre Argentina e Inglaterra fue catalogado por la FIFA como de "alto riesgo" y se disputó bajo un importante operativo de seguridad en Atlanta. Las declaraciones de Villarruel reavivaron el debate público sobre el vínculo entre el histórico reclamo argentino por las Islas Malvinas y uno de los enfrentamientos futbolísticos con mayor carga simbólica para ambos países.