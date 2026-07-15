El Senado entrerriano dio media sanción al proyecto de reforma previsional

La reforma previsional en Entre Ríos obtuvo este miércoles media sanción en el Senado provincial, luego de una extensa sesión especial marcada por un fuerte clima de tensión política y social. El proyecto impulsado por el gobernador Rogelio Frigerio fue aprobado por 10 votos contra 7 y avanzó con el respaldo del bloque oficialista y de las senadoras justicialistas Gladys Domínguez y Nancy Miranda.

Mientras el debate se desarrollaba en el recinto, cientos de trabajadores, jubilados y representantes gremiales nucleados en la Multisectorial en Defensa de la Caja de Jubilaciones se manifestaron frente a Casa de Gobierno para rechazar la iniciativa.

La tensión llegó a su punto máximo cuando un grupo de manifestantes intentó acercarse a los accesos del edificio legislativo y fue contenido por un cordón policial.

El oficialismo defendió la reforma

El primero en exponer fue el senador Rafael Cavagna (Juntos por Entre Ríos), quien sostuvo que tanto el dictamen oficialista como el presentado por el PJ coincidían en la necesidad de modificar el sistema previsional para garantizar su continuidad. "Ambos dictámenes manifiestan la necesidad de rever el sistema jubilatorio con el fin de preservarlo en el tiempo", afirmó.

El legislador destacó la decisión política del gobernador Rogelio Frigerio de impulsar el debate y aseguró que el proyecto original incorporó numerosos cambios durante su tratamiento parlamentario. "El dictamen fue impulsado por el Ejecutivo, pero terminó siendo una construcción colectiva", sostuvo.

Además, valoró el trabajo realizado por el presidente de la Caja de Jubilaciones, Gastón Bagnat, y remarcó que durante el debate participaron gremios, organizaciones sociales, especialistas y exfuncionarios. "La premisa fue el diálogo. Se realizaron más de 20 modificaciones producto de los aportes realizados por los diferentes sectores", señaló.

Protesta de la Multisectorial en Defensa de la Caja (foto Elonce)

El PJ presentó un dictamen alternativo

En representación del bloque justicialista, Juan Pablo Cosso, cuestionó el momento elegido para impulsar la reforma previsional y defendió el despacho alternativo elaborado por su bancada. "No acordamos con el momento histórico en el que se debate este proyecto, teniendo en cuenta la crisis económica que atraviesan la provincia y el país", manifestó.

El senador aseguró que la propuesta del PJ buscaba garantizar la sustentabilidad del sistema sin afectar derechos adquiridos. "Nuestro dictamen no toca ningún derecho adquirido y respeta el 82%", afirmó.

Asimismo, remarcó que detrás de las cifras del déficit existen trabajadores y jubilados que confiaron durante años en el sistema previsional, publicó APF.

Senado dio media sanción al proyecto de reforma jubilatoria (foto Elonce)

Gladys Domínguez explicó su voto

Uno de los discursos más esperados fue el de la senadora justicialista Gladys Domínguez, cuyo voto resultó clave para la aprobación del proyecto.

La legisladora sostuvo que decidió acompañar la iniciativa luego de lograr modificaciones durante el tratamiento en comisión. "Si este proyecto no hubiese tenido cambios no lo hubiese apoyado. Decidí involucrarme y trabajar porque entendí que nuestra responsabilidad era construir una ley más justa y equilibrada", explicó.

Entre los cambios incorporados mencionó la reducción de 20 a 15 años del período considerado para calcular el haber inicial, la diferenciación de edades jubilatorias entre hombres y mujeres (62 y 65 años), la eliminación del artículo que fijaba los 68 años para nuevos trabajadores estatales y un nuevo esquema para los aportes patronales municipales.

Además, destacó la incorporación de una comisión técnica de seguimiento del sistema previsional. "No se trata de una pelea entre quienes defienden derechos y quienes quieren ajustar. El debate es cómo hacer para que la Caja pueda pagar jubilaciones hoy y mañana", afirmó.

Críticas del bloque opositor

Desde el PJ también expusieron Víctor Sanzberro, Martín Oliva y Marcelo Berthet, quienes cuestionaron el contenido del proyecto oficial.

Sanzberro advirtió que la reforma "seguía utilizando la premisa de la urgencia para alterar las reglas del sistema previsional" y alertó que el 82% móvil "se diluirá progresivamente".

Por su parte, Oliva justificó su rechazo señalando que integra "un espacio político cuya columna vertebral son los trabajadores".

En tanto, Berthet sostuvo que el problema no era discutir el financiamiento de la Caja, sino el mecanismo elegido. "No nos negamos a mejorar el financiamiento de la Caja; el tema es cómo", expresó, al tiempo que comparó la iniciativa con "la lógica de la motosierra" impulsada por el Gobierno nacional.

Nancy Miranda también acompañó

Otra de las sorpresas de la jornada fue el voto favorable de la senadora justicialista Nancy Miranda.

La legisladora explicó que decidió respaldar el dictamen oficialista luego de que se incorporara una modificación que había solicitado durante la sesión. "Lo hice por sentido común. Si negocié cambios y fueron aceptados, rechazar el proyecto hubiera sido incoherente", sostuvo.

Miranda también cuestionó a la conducción del Partido Justicialista por anunciar sanciones para quienes votaran a favor de la iniciativa. "No estoy vendida ni quebrada. Me hago cargo de lo que hago", afirmó.

Así fue la votación en Senadores

El Senado dio media sanción a la Reforma Previsional: así fue la votación del proyecto

El proyecto pasó a Diputados

Finalmente, el presidente de la Comisión de Presupuesto, Gustavo Vergara, solicitó la votación del dictamen de mayoría.

El oficialismo reunió diez votos afirmativos frente a siete negativos, logrando la media sanción del proyecto de "Restauración del Equilibrio y Fortalecimiento del Sistema Previsional".

Con este resultado, la reforma previsional continuará ahora su recorrido legislativo en la Cámara de Diputados, donde volverá a abrirse el debate entre el Gobierno provincial, la oposición y los gremios que mantienen su rechazo a la iniciativa.