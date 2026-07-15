ATE y AJER endurecieron las críticas a la reforma jubilatoria y apuntaron “al ajuste y el empobrecimiento”

La reforma previsional en Entre Ríos continuó este miércoles su tratamiento en el Senado provincial en un clima de fuerte tensión política y sindical. Mientras los legisladores debatían el proyecto impulsado por el Poder Ejecutivo, cientos de trabajadores estatales, jubilados y representantes gremiales se manifestaron frente a Casa de Gobierno para reiterar su rechazo a la iniciativa.

Durante la protesta, los dirigentes de la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) y de la Asociación Judicial de Entre Ríos (AJER) cuestionaron el contenido del proyecto y apuntaron contra los senadores que anticiparon su acompañamiento a la reforma.

La movilización se desarrolló en Plaza Mansilla, frente a la explanada de Casa de Gobierno, donde los manifestantes siguieron las alternativas de la sesión legislativa.

ATE cuestionó el proyecto oficial

El secretario general de ATE Entre Ríos, Oscar Muntes, sostuvo que la convocatoria superó las expectativas y aseguró que el Gobierno subestimó la capacidad de movilización de los trabajadores. "Ellos pensaban que no nos íbamos a movilizar. Pensaban que no íbamos a ser cientos y cientos de trabajadores en la calle repudiando la actitud que quieren llevar adelante senadores del oficialismo y parte de la oposición. Nos subestimaron", afirmó.

El dirigente remarcó que los gremios continuarán manifestándose contra la iniciativa. "Somos muchos trabajadores y trabajadoras que estamos dispuestos a seguir movilizándonos en la calle para decirle que no a esta reforma previsional", expresó.

Consultado sobre el momento de tensión registrado en el ingreso de Casa de Gobierno, cuando un grupo de manifestantes intentó acceder al edificio y las puertas debieron cerrarse, Muntes explicó que el objetivo era presenciar la sesión. "Queríamos ingresar todos a presenciar la sesión. Los trabajadores queremos tener la cara de cada uno de los senadores y senadoras que vote en contra del pueblo entrerriano", sostuvo.

Asimismo, indicó que la protesta se trasladó luego hacia las ventanas del recinto donde sesionaba la Cámara Alta. "Hay mucha bronca de los trabajadores porque queríamos ingresar. Cuando escuchamos cómo planteaban el dictamen de mayoría, la tensión aumentó porque sabemos quiénes son los responsables de esta reforma previsional", manifestó.

Respecto de la votación, el secretario general de ATE sostuvo que aún aguardaban un cambio de postura por parte de algunos legisladores. "Esperemos que hasta el último momento recapaciten y no acompañen el proyecto de reforma previsional. Sabemos que es difícil, sabemos que la rosca política le está dando resultados al gobernador Frigerio", afirmó.

AJER habló de "ajuste"

Por su parte, el dirigente de AJER, José María Segura, consideró que el resultado de la votación ya estaba prácticamente definido y cuestionó el acompañamiento de sectores opositores al proyecto oficial. "La suerte está echada. Por lo que han anunciado los propios legisladores oficialistas, consiguieron la traición de una senadora de la oposición", señaló.

El representante sindical sostuvo que la reforma previsional se produce en un contexto económico complejo para la provincia. "Sobre la crisis económica, el cierre del frigorífico en Concepción del Uruguay, los despidos en el parque industrial de Gualeguaychú, el cierre de negocios y la caída del salario, ahora se suman reducciones salariales", expresó.

Segura cuestionó el rumbo adoptado por el Gobierno provincial y aseguró que la reforma no constituye una respuesta a la situación económica. "En vez de pensar en un proyecto de progreso social para la provincia, lo único que tienen como respuesta es el ajuste y el empobrecimiento", sostuvo.

Finalmente, agregó: "Lamentamos la decisión del Gobierno. Creo que se están equivocando. La salida es por otro lado, es la mejora y el progreso social. Acá estamos para defender nuestros derechos".

ATE y AJER endurecieron las críticas a la reforma jubilatoria

Mientras tanto, la protesta continuó frente a Casa de Gobierno en paralelo con el desarrollo de la sesión del Senado, donde los legisladores debatían uno de los proyectos más trascendentes del año para el sistema previsional entrerriano.

Cabe aclarar que el proyecto establece una emergencia previsional por dos años, prorrogable por otros dos. Entre los cambios más significativos, se incluyó un aporte solidario del 3% para los activos que perciban haberes superiores a los 3 millones de pesos, además de una contribución patronal adicional del 3% para sostener el déficit de la Caja.

En cuanto a la edad jubilatoria, el oficialismo consensuó fijarla en 65 años para varones y 60 años para mujeres. Respecto al cálculo del haber inicial, se computarán los últimos 15 años de servicio en lugar de los 10 previstos originalmente.