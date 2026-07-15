 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
{{dayName}} {{day}} de {{monthName}} de {{year}}
Elonce.com En Vivo
Elonce.com
Vivo
En Vivo
Policiales Siniestro vial

Automovilista alcoholizado chocó contra un consultorio de kinesiología en Paraná

El conductor de un VW Gol perdió el control del vehículo e impactó contra el frente de un consultorio. El test de alcoholemia dio positivo.  

15 de Julio de 2026
El siniestro ocurrió en calle Juana de Azurduy
El siniestro ocurrió en calle Juana de Azurduy

El conductor de un VW Gol perdió el control del vehículo e impactó contra el frente de un consultorio. El test de alcoholemia dio positivo.  

Un automóvil Volkswagen Gol chocó durante la mañana de este miércoles contra el frente de un consultorio de kinesiología ubicado en calle Juana de Azurduy al 1300, en la ciudad de Paraná. El hecho ocurrió alrededor de las 6 y no dejó personas heridas.

 

Según se informó a Elonce, personal de Comisaría Tercera intervino en el siniestro vial registrado en la intersección de Ramón Albariño y Juana de Azurduy, donde el automovilista perdió el control del vehículo y terminó impactando contra el inmueble.

Dio positivo en el control de alcoholemia

Tras el choque, el conductor del auto fue asistido en el lugar, aunque no fue necesario su traslado ni la intervención del servicio de emergencias médicas, ya que no presentaba lesiones de consideración.

 

Como consecuencia del impacto, solo se registraron daños materiales tanto en el vehículo como en el frente del consultorio de kinesiología.

 

Posteriormente, personal de Tránsito Municipal realizó el correspondiente test de alcoholemia al conductor, el cual arrojó resultado positivo. Ante esta situación, se labró el acta de infracción; el vehículo fue retenido y trasladado al depósito municipal.

 

Temas:

Choque Paraná alcoholizado consultorio
Seguí las noticias de Elonce.com en Google News Seguinos en Google News

Comentarios

Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Avatar
ver más
El comentario se encuentra deshabilitado

Denunciar comentario

Spam o contenido comercial no deseado Incitación al odio o a la violencia, o violencia gráfica Acoso o bullying Información errónea
Cancelar Denunciar
Reportar Responder
Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Respuestas
Ver más respuestas
Ver más comentarios
IMPORTANTE: Los comentarios publicados son exclusiva responsabilidad de sus autores Elonce.com se reserva el derecho de eliminar aquellos comentarios injuriantes o discriminadores.

Últimas noticias

Noticias destacadas

Teclas de acceso