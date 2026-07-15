WhatsApp cambia la forma de mostrar quién está conectado: cómo funcionará

WhatsApp comenzó a probar una nueva función que permitirá identificar con mayor rapidez qué contactos están conectados. La herramienta agregará un punto verde junto a la foto de perfil de cada usuario y evitará la necesidad de abrir una conversación para comprobar si figura la leyenda “En línea”.

Hasta ahora, la aplicación de Meta mostraba ese estado únicamente dentro del chat, debajo del nombre del contacto. Con la modificación, el indicador será visible desde otras secciones y se apagará automáticamente cuando la persona deje de utilizar la plataforma.

La novedad se encuentra en fase beta y fue detectada por WABetaInfo en algunos dispositivos con Android e iOS. Por el momento, solo está disponible para usuarios que participan de las pruebas anticipadas y todavía no existe una fecha confirmada para su lanzamiento general.

Cómo funcionará el nuevo indicador

El punto verde aparecerá junto a la imagen de perfil cuando un contacto esté activo en WhatsApp. De esta manera, los usuarios podrán reconocer su estado de conexión de forma más directa, sin ingresar individualmente a cada conversación.

Cuando la persona abandone la aplicación, el símbolo dejará de mostrarse. La función busca ofrecer una señal visual más intuitiva que la leyenda utilizada actualmente dentro de los chats.

Para acceder a la herramienta será necesario tener instalada una versión beta compatible. Actualizar la aplicación no garantiza que aparezca de inmediato, ya que la distribución se realiza de manera gradual entre los participantes del programa de pruebas.

Qué ocurrirá con la privacidad

La nueva función respetará la configuración elegida por cada usuario. Quienes hayan decidido ocultar su estado de conexión no mostrarán el punto verde a sus contactos.

Del mismo modo, esas personas tampoco podrán ver qué usuarios se encuentran activos. El funcionamiento seguirá los mismos criterios que actualmente se aplican a la opción “Hora de última vez y En línea”.

Por ese motivo, la actualización no modificará automáticamente las preferencias existentes. Cada cuenta conservará los permisos definidos dentro del apartado de privacidad de WhatsApp.

Meta todavía no informó cuándo la herramienta llegará a todos los teléfonos. Mientras continúan las pruebas, la función permanecerá limitada a determinadas versiones beta de WhatsApp.