Marcha atrás de Trump sobre el cobro de tarifa del 20% en el estrecho de Ormuz.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, revirtió el martes su decisión de imponer una tarifa de reembolso del 20 % sobre la carga que transita por el estrecho de Ormuz, al afirmar que será reemplazada por inversiones de los países del Golfo Pérsico en Estados Unidos.

Trump había anunciado el lunes que la tarifa cubriría la seguridad proporcionada por Estados Unidos en esa vía crítica para el petróleo.

“Basado en conversaciones altamente productivas con líderes de Medio Oriente, he decidido reemplazar la Tarifa de Reembolso del 20 % de Estados Unidos con acuerdos de comercio e inversión que los diferentes Estados del Golfo realizarán en Estados Unidos”, escribió Trump en Truth Social poco antes de su reunión con el primer ministro de Irak en la Casa Blanca, reportó la cadena CNN y supo la Agencia Noticias Argentinas.

Funcionarios de la Administración Trump habían cuestionado previamente la viabilidad y legalidad de cobrar tarifas en vías navegables internacionales.

“Es una vía navegable internacional. Ningún país tiene permitido cobrar peajes o tarifas en una vía navegable internacional. Esa es la ley internacional vigente”, dijo el secretario de Estado, Marco Rubio, el mes pasado.

El vicepresidente J. D. Vance también había enfatizado que la postura del gobierno de EEUU era que “las vías navegables internacionales deben estar libres de peajes”. Y el propio Trump había dicho anteriormente que Estados Unidos quería que el estrecho fuera “libre”.

“Queremos que esté abierto. Queremos que sea libre. No queremos peajes. Es internacional. Es una vía navegable internacional”, dijo Trump en mayo.