Una enfermera quiso robar una beba y la escondió en una bolsa para sacarla del hospital

Una enfermera fue detenida en la ciudad brasileña de Teresina luego de intentar llevarse a una beba recién nacida dentro de una bolsa desde una maternidad. La maniobra fue descubierta por la tía de la niña, quien advirtió una situación extraña y logró intervenir antes de que la mujer abandonara el establecimiento.

El episodio ocurrió el lunes 6 de julio en la Maternidad Doña Evangelina Rosa, donde la acusada trabajaba desde hacía dos años. Aunque ese día se encontraba de licencia, se presentó en el lugar y le dijo a la madre de la beba, una adolescente de 14 años, que debía llevarse a la recién nacida para realizarle estudios de rutina.

La explicación despertó sospechas en Daniela, tía de la niña, quien decidió seguir los movimientos de la trabajadora. Poco después, la vio salir de la habitación sin la beba y con una bolsa negra de gran tamaño, antes de ingresar a un baño.

La tía encontró a la beba dentro de la bolsa

“Ella va al baño y yo ya estoy observando la situación. Siento que algo no anda bien”, relató la mujer al reconstruir la secuencia. Minutos más tarde, interceptó a la empleada cuando esta ya se había cambiado de ropa.

Daniela le quitó la bolsa y encontró a su sobrina en el interior. “Cuando la saqué, ahí estaba la bebé. Le pregunté: ‘¿Qué hace con esta niña en esa bolsa?’. Inmediatamente saqué a la bebé y empecé a pedir ayuda”, contó.

Las cámaras de seguridad del establecimiento registraron parte del recorrido de la acusada y permitieron reconstruir el intento de secuestro. La recién nacida fue recuperada sin que se informaran lesiones.

UNA ENFERMERA INTENTÓ ROBAR A UNA RECIÉN NACIDA Y SACARLA DEL HOSPITAL DENTRO DE UN BOLSO El hecho ocurrió en Teresina, Brasil. La trabajadora dijo que llevaría a la bebé a realizarle estudios, pero una tía sospechó, revisó el bolso y encontró a la niña. La acusada fue detenida… pic.twitter.com/jlTg7aVI2g — Montevideo Portal (@portalmvd) July 13, 2026

Había simulado un embarazo ante su familia

La investigación determinó que la enfermera había simulado un embarazo frente a sus familiares. Durante un allanamiento en su vivienda, la Policía encontró pañales, prendas para bebé, una bañera y un moisés preparados para recibir a un recién nacido.

“Todos los familiares dijeron que creían que estaba embarazada, aunque nunca mostró ningún examen”, explicó uno de los investigadores. Las autoridades establecieron además que la acusada habría actuado sola.

La mujer no fue detenida inmediatamente porque la denuncia fue presentada con posterioridad. La Justicia ordenó su prisión preventiva, pero su familia la internó en una clínica psiquiátrica tras la repercusión del caso.

La defensa alegó problemas de salud mental

Al recibir el alta médica, la acusada fue arrestada por efectivos que la esperaban fuera del centro de salud. Durante su declaración decidió guardar silencio y quedó imputada por intento de secuestro de una menor.

Su abogado aseguró que la mujer presenta síntomas esquizofrénicos y se encuentra bajo tratamiento psiquiátrico. También sostuvo que había sufrido abortos espontáneos y que mantenía la creencia de que continuaba embarazada.