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Investigan la muerte de un bebé en Córdoba: tenía un coágulo en el cerebro

El pequeño de 9 meses fue trasladado de urgencia al Hospital de Niños, donde se constató su fallecimiento y que tenía un coágulo en el cerebro.

22 de Junio de 2026
El bebé tenía 9 meses
El bebé tenía 9 meses

El pequeño de 9 meses fue trasladado de urgencia al Hospital de Niños, donde se constató su fallecimiento y que tenía un coágulo en el cerebro.

La Justicia investiga la muerte de un bebé de 9 meses en la ciudad de Córdoba. El hecho ocurrió después de que el pequeño fuera trasladado de urgencia desde un domicilio de barrio El Rincón hacia un centro médico para recibir asistencia.

 

Según la información policial, durante un patrullaje preventivo los efectivos acompañaron a una mujer mayor que llevaba a su nieto en un vehículo particular hacia el Hospital Pronta Atención. Al llegar, el bebé fue derivado al Hospital de Niños por un cuadro delicado.

 

En el mencionado centro de salud le realizaron tareas de reanimación, pero finalmente se confirmó su fallecimiento.

 

De acuerdo con los primeros datos, el pequeño presentaba un coágulo en el cerebro, aunque las causas del deceso deberán ser establecidas por la investigación judicial.

 

El caso quedó en manos de la Fiscalía de Violencia Familiar de 2° Turno, que dispuso avanzar con las medidas correspondientes para esclarecer lo ocurrido.

 

El bebé se encontraba judicializado desde el 26 de febrero de este año por una causa de violencia familiar. Según la información policial, había una restricción vigente por maltrato contra sus progenitores y, por disposición de la Senaf, el niño estaba al cuidado de su abuela.

 

Tras el fallecimiento, se dio intervención a las áreas correspondientes para asistir a la mujer. La Justicia busca determinar las circunstancias en las que se produjo el episodio y si hubo responsabilidades previas vinculadas al entorno familiar del bebé. (El Doce TV)

Temas:

Hospital muerte bebé Córdoba
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