Insólito: dejó su auto en el taller y lo encontró trabajando como Uber en plena calle

Un tiktoker encontró su auto en la calle cuando se suponía que estaba en el taller mecánico

Una situación tan insólita como viral sorprendió a un joven en la localidad bonaerense de Marcos Paz: llevó su auto al taller mecánico por una falla y días después lo encontró circulando por la calle trabajando como Uber.

El protagonista de la historia es Kevin Scholles, un tiktoker que documentó el momento exacto en que reconoció su vehículo —un Chevrolet Corsa negro— mientras manejaba por el centro de la ciudad la semana pasada. Sin salir de su asombro, decidió grabar la escena y compartirla en redes sociales, donde el video rápidamente explotó en visualizaciones.

“La verdad, no entiendo a la gente. Ese auto que va ahí adelante es el mío”, relató mientras seguía al vehículo con su celular. Lo más llamativo no era solo que el coche estuviera en circulación, sino que, según explicó, el mecánico le había dicho que todavía no estaba listo y que recién podría retirarlo el sábado.

Lejos de tratarse de una simple prueba mecánica, el auto estaba siendo utilizado para realizar viajes como transporte mediante aplicación, lo que generó indignación entre los usuarios.

La divertida reacción del dueño del auto

Con un tono relajado y entre risas, Scholles optó por tomarse la situación con humor: “No le voy a decir nada ahora, pero cuando me quiera cobrar, le voy a descontar los días que estuvo trabajando”, anticipó, dejando en claro su estrategia para recuperar parte del dinero.

El video no tardó en viralizarse en TikTok, donde miles de usuarios reaccionaron con comentarios ingeniosos y sorprendidos por la audacia del mecánico. Muchos incluso alentaron al joven a exigir una parte de las ganancias obtenidas durante los días en que su auto estuvo “en servicio”.