 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
{{dayName}} {{day}} de {{monthName}} de {{year}}
Elonce.com En Vivo
Elonce.com
Vivo
En Vivo
Sociedad

Insólito: dejó su auto en el taller y lo encontró trabajando como Uber en plena calle

Un tiktoker compartió un video en el que muestra que su propio vehículo, que estaba en el mecánico, era utilizado como transporte de aplicación. "Cuando me quiera cobrar, le voy a descontar los días que estuvo trabajando”, dijo el propietario.

21 de Junio de 2026
Un tiktoker encontró su auto en la calle cuando se suponía que estaba en el taller mecánico
Un tiktoker encontró su auto en la calle cuando se suponía que estaba en el taller mecánico

Un tiktoker compartió un video en el que muestra que su propio vehículo, que estaba en el mecánico, era utilizado como transporte de aplicación. "Cuando me quiera cobrar, le voy a descontar los días que estuvo trabajando”, dijo el propietario.

Una situación tan insólita como viral sorprendió a un joven en la localidad bonaerense de Marcos Paz: llevó su auto al taller mecánico por una falla y días después lo encontró circulando por la calle trabajando como Uber.

 

El protagonista de la historia es Kevin Scholles, un tiktoker que documentó el momento exacto en que reconoció su vehículo —un Chevrolet Corsa negro— mientras manejaba por el centro de la ciudad la semana pasada. Sin salir de su asombro, decidió grabar la escena y compartirla en redes sociales, donde el video rápidamente explotó en visualizaciones.

 

“La verdad, no entiendo a la gente. Ese auto que va ahí adelante es el mío”, relató mientras seguía al vehículo con su celular. Lo más llamativo no era solo que el coche estuviera en circulación, sino que, según explicó, el mecánico le había dicho que todavía no estaba listo y que recién podría retirarlo el sábado.

Lejos de tratarse de una simple prueba mecánica, el auto estaba siendo utilizado para realizar viajes como transporte mediante aplicación, lo que generó indignación entre los usuarios.

 

La divertida reacción del dueño del auto

 

Con un tono relajado y entre risas, Scholles optó por tomarse la situación con humor: “No le voy a decir nada ahora, pero cuando me quiera cobrar, le voy a descontar los días que estuvo trabajando”, anticipó, dejando en claro su estrategia para recuperar parte del dinero.

 

El video no tardó en viralizarse en TikTok, donde miles de usuarios reaccionaron con comentarios ingeniosos y sorprendidos por la audacia del mecánico. Muchos incluso alentaron al joven a exigir una parte de las ganancias obtenidas durante los días en que su auto estuvo “en servicio”.

Temas:

TikTok Uber Auto
Seguí las noticias de Elonce.com en Google News Seguinos en Google News

Comentarios

Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Avatar
ver más
El comentario se encuentra deshabilitado

Denunciar comentario

Spam o contenido comercial no deseado Incitación al odio o a la violencia, o violencia gráfica Acoso o bullying Información errónea
Cancelar Denunciar
Reportar Responder
Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Respuestas
Ver más respuestas
Ver más comentarios
IMPORTANTE: Los comentarios publicados son exclusiva responsabilidad de sus autores Elonce.com se reserva el derecho de eliminar aquellos comentarios injuriantes o discriminadores.

Últimas noticias

Noticias destacadas

Teclas de acceso