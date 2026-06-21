Próximo fin de semana largo: un feriado y un día no laborable en julio para disfrutar

Se viene el mes de julio y el calendario de feriados de Argentina tiene preparado un fin de semana extra largo. Será ideal para planear una escapada y disfrutar de un breve descanso. Los feriados que restan del año.
Tras el paso del feriado trasladable del lunes 15 de junio de 2026 por el Paso a la Inmortalidad del General Don Martín Miguel de Güemes, y a la espera del feriado del sábado 20 de junio por el Paso a la inmortalidad del General Manuel Belgrano, el calendario indica en el horizonte un fin de semana extra lardo imperdible.
El feriado del próximo sábado, inamovible, cae justo el sexto día de la semana, por lo que no se pudo formar un fin de semana de tres o más días, pasando casi desapercibido.
La buena noticia es que el calendario de feriados 2026 tiene preparado una sorpresa para los que les gusta descansar y viajar, aprovechando cualquier fin de semana largo.
Feriados 2026: imperdible fin de semana extra largo en julio
El mes de julio 2026 en Argentina tendrá un feriado y un día no laborable con fines turísticos, que irán de la mano para lograr un fin de semana extra largo, ideal para descansar o viajar.
El próximo 9 de julio, Día de la Independencia, es un feriado inamovible y cae jueves. El Gobierno Nacional tomó la decisión de incluirlo en el calendario junto a un día no laborable con fines turísticos.
La verdadera revancha llega de la mano del Día de la Independencia, ya que el Gobierno Nacional estableció estratégicamente el viernes 10 de julio como día no laborable con fines turísticos.
Esto termina de conformar un fin de semana extra largo de cuatro días (del jueves 9 al domingo 12) que, para alegría local, cae justo en la primera semana de las vacaciones de invierno de Mendoza, estipuladas del 6 al 17 de julio según el calendario escolar provincial.
Este fin de semana extra largo de cuatro días es inmejorable para organizar una escapada y disfrutar en el comienzo del receso invernal, como así también para descansar.
Feriados 2026: los feriados que restan del año
9 y 10 de julio
Jueves y Viernes
Día de la Independencia + Puente Turístico
Finde XXL de 4 días
17 de agosto
Lunes
Paso a la Inmortalidad del Gral. José de San Martín
Finde largo de 3 días
12 de octubre
Lunes
Día del Respeto a la Diversidad Cultural
Finde largo de 3 días
23 de noviembre
Lunes
Día de la Soberanía Nacional (trasladado del 20)
Finde largo de 3 días
7 y 8 de diciembre
Lunes y Martes
Puente Turístico + Inmaculada Concepción
Finde XXL de 4 días
25 de diciembre
Viernes
Navidad
Finde largo de 3 días