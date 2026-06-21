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Sociedad Calendario de feriados 2026

Próximo fin de semana largo: un feriado y un día no laborable en julio para disfrutar

Se viene el mes de julio y el calendario de feriados de Argentina tiene preparado un fin de semana extra largo. Será ideal para planear una escapada y disfrutar de un breve descanso. Los feriados que restan del año.

21 de Junio de 2026
Calendario de feriados 2026.
Calendario de feriados 2026. Foto: (Archivo).

Se viene el mes de julio y el calendario de feriados de Argentina tiene preparado un fin de semana extra largo. Será ideal para planear una escapada y disfrutar de un breve descanso. Los feriados que restan del año.

Tras el paso del feriado trasladable del lunes 15 de junio de 2026 por el Paso a la Inmortalidad del General Don Martín Miguel de Güemes, y a la espera del feriado del sábado 20 de junio por el Paso a la inmortalidad del General Manuel Belgrano, el calendario indica en el horizonte un fin de semana extra lardo imperdible.

 

El feriado del próximo sábado, inamovible, cae justo el sexto día de la semana, por lo que no se pudo formar un fin de semana de tres o más días, pasando casi desapercibido.

La buena noticia es que el calendario de feriados 2026 tiene preparado una sorpresa para los que les gusta descansar y viajar, aprovechando cualquier fin de semana largo.

 

Feriados 2026: imperdible fin de semana extra largo en julio

 

El mes de julio 2026 en Argentina tendrá un feriado y un día no laborable con fines turísticos, que irán de la mano para lograr un fin de semana extra largo, ideal para descansar o viajar.

El próximo 9 de julio, Día de la Independencia, es un feriado inamovible y cae jueves. El Gobierno Nacional tomó la decisión de incluirlo en el calendario junto a un día no laborable con fines turísticos.

 

La verdadera revancha llega de la mano del Día de la Independencia, ya que el Gobierno Nacional estableció estratégicamente el viernes 10 de julio como día no laborable con fines turísticos.

 

Esto termina de conformar un fin de semana extra largo de cuatro días (del jueves 9 al domingo 12) que, para alegría local, cae justo en la primera semana de las vacaciones de invierno de Mendoza, estipuladas del 6 al 17 de julio según el calendario escolar provincial.

 

Este fin de semana extra largo de cuatro días es inmejorable para organizar una escapada y disfrutar en el comienzo del receso invernal, como así también para descansar.

 

Feriados 2026: los feriados que restan del año

 

9 y 10 de julio

 

Jueves y Viernes

Día de la Independencia + Puente Turístico

Finde XXL de 4 días

 

17 de agosto

 

Lunes

Paso a la Inmortalidad del Gral. José de San Martín

Finde largo de 3 días

 

12 de octubre

 

Lunes

Día del Respeto a la Diversidad Cultural

Finde largo de 3 días

 

23 de noviembre

 

Lunes

Día de la Soberanía Nacional (trasladado del 20)

Finde largo de 3 días

 

7 y 8 de diciembre

 

Lunes y Martes

Puente Turístico + Inmaculada Concepción

Finde XXL de 4 días

 

25 de diciembre

 

Viernes

Navidad

Finde largo de 3 días

Temas:

feriados 2026 julio 2026 calendario de feriados fin de semana largo
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