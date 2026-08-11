Vecinos de Altos del Paracao eligieron los nombres de las calles del barrio

Con una importante convocatoria, vecinos de Altos del Paracao eligieron nombres de las calles del barrio. La opción ganadora por amplia mayoría fue “Topónimos de las Islas Malvinas”.
En el marco del programa “Elegí el nombre”, una propuesta participativa impulsada por la Municipalidad de Paraná, vecinos de Altos del Paracao definieron el nombre de las calles de su barrio. La opción ganadora por amplia mayoría fue “Topónimos de las Islas Malvinas”.
La instancia democrática permitió definir el nombre que llevarán las 13 calles del barrio. La jornada fue este sábado por la mañana en la plaza ubicada sobre Telemaco Susini, en los barrios Altos del Paracao I y II. Hubo en total 108 votos repartidos en tres opciones: “Mujeres referentes”, “Topónimos de las Islas Malvinas” (ganadora) y “Flora y fauna nativa”.
El secretario de Educación, Cultura y Convivencia Ciudadana, Rubén Clavenzani, destacó la gran convocatoria de vecinos: “La participación fue enorme, se hizo un trabajo previo para darle importancia a la acción, un número no es igual al nombre propio de un nombre, una causa, una persona”.
La subsecretaria de Convivencia Ciudadana, Yamina Bainella, resaltó: “Los vecinos fueron los partícipes y protagonistas de esta instancia democrática, el punto de inicio y final es construir una identidad del barrio”.
La concejal Luisina Minni manifestó que es “fundamental la participación ciudadana, ponerle nombre a las calles es resignificar y darle valor a esta zona de la ciudad”.
Carla Domínguez, secretaria de la comisión vecinal Altos del Paracao, expresó la importancia que tuvo la acción para la zona: “Es una búsqueda de identidad y la construcción de este barrio que cuenta con 120 familias, la propuesta ganadora tiene que ver con la memoria, un acto fundamental de soberanía nacional”.
Las familias fueron parte de una votación en el cuarto oscuro para elegir una de las propuestas de nomenclatura elaboradas por los propios vecinos, en el marco de un proceso de trabajo colectivo iniciado semanas atrás. Estuvo presente Juliana Viola, directora general de Presupuesto Participativo.
Las opciones fueron:
- “Mujeres referentes”. Una propuesta que buscaba homenajear a mujeres paranaenses, entrerrianas y argentinas que realizaron importantes aportes a la educación, la cultura, la ciencia, la historia y la defensa de los derechos, promoviendo una mayor representación de las mujeres en la nomenclatura urbana.
- “Topónimos de las Islas Malvinas”, que proponía nombrar las calles con accidentes geográficos y lugares emblemáticos del archipiélago para mantener viva la memoria de Malvinas y reafirmar la soberanía argentina.
- “Flora y fauna nativa”, una iniciativa que proponía utilizar nombres de especies autóctonas del litoral argentino para fortalecer la identidad regional, el vínculo con el entorno natural y el reconocimiento de la biodiversidad propia de la región.
El programa “Elegí el nombre”
Desarrollado en el marco del Presupuesto Participativo, promueve que los vecinos sean protagonistas en la construcción de la identidad de sus barrios, generando espacios de participación donde la comunidad debate, elabora propuestas y toma decisiones colectivas sobre la denominación de los espacios públicos.