El Municipio realizó un balance de gestión y prepara medidas preventivas ante El Niño

Rosario Romero encabezó una reunión ampliada del gabinete municipal en la que se repasaron obras, servicios y proyectos en marcha. Además, avanzaron en la digitalización de trámites y las tareas preventivas ante los posibles efectos de El Niño.
La Municipalidad de Paraná realizó un balance de gestión y avanzó en medidas preventivas ante El Niño durante una reunión de gabinete ampliado encabezada por la intendenta Rosario Romero y el viceintendente David Cáceres. El encuentro permitió analizar obras, servicios y diferentes proyectos que se encuentran en ejecución.
De la reunión participaron secretarios, subsecretarios y referentes de distintas áreas municipales. Durante el encuentro se evaluaron las acciones desarrolladas hasta el momento y se establecieron líneas de trabajo para los próximos meses.
“Con Gabinete ampliado se hizo un resumen de lo actuado y los avances de proyectos y programas de la gestión”, señaló el jefe de Gabinete municipal, Santiago Halle, al brindar detalles sobre los principales temas tratados.
Avanzan en la digitalización de trámites municipales
Uno de los puntos centrales estuvo relacionado con la incorporación del Sistema de Tramitación Digital Inteligente, una herramienta con la que el Ejecutivo busca avanzar en la modernización de los procedimientos administrativos.
Halle explicó que el sistema atravesará inicialmente una etapa experimental. “Durante agosto funcionará a modo de prueba en distintas áreas del municipio y en septiembre comenzará a implementarse”, indicó.
El funcionario sostuvo que la reunión permitió además realizar “un repaso general de todas las áreas trabajando por obras y servicios”, con la participación de los responsables de las diferentes dependencias municipales.
Preparativos ante el fenómeno de El Niño
Otro de los asuntos abordados fue la planificación preventiva frente al fenómeno de El Niño y sus posibles consecuencias durante los próximos meses. El Municipio trabaja de manera coordinada entre diferentes áreas para anticiparse a eventuales contingencias climáticas.
Entre las acciones analizadas estuvieron las obras y el funcionamiento de los servicios públicos, además de las tareas que requieren una intervención conjunta de distintas dependencias municipales.
Halle destacó especialmente “el trabajo interdisciplinario atendiendo el fenómeno de El Niño en los próximos meses” y confirmó que se conformó una estructura específica para avanzar con las medidas de prevención.
Un comité de emergencia trabaja en la ciudad
“Con un comité de emergencia estamos trabajando para abordar la problemática”, sostuvo el jefe de Gabinete durante el balance de las acciones municipales.
En ese marco, indicó que las tareas no se limitaron a la planificación, sino que ya comenzaron a desarrollarse intervenciones preventivas en diferentes sectores de la capital entrerriana.
“Un equipo operativo ya trabaja en toda la ciudad con tareas preventivas”, afirmó Halle. De esta manera, el Municipio señaló que continuará con el seguimiento de obras, servicios y proyectos, mientras prepara acciones destinadas a responder ante posibles contingencias asociadas al fenómeno climático.