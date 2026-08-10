Norberto Jacob jurará como concejal en reemplazo del fallecido Darío Báez

Norberto Jacob asumirá este martes como concejal de Paraná durante la 11ª sesión ordinaria del Concejo Deliberante. Ocupará la banca que quedó vacante tras el fallecimiento de Darío Báez, ocurrido el pasado 28 de julio.
Norberto Luis Jacob jurará este martes 11 de agosto como concejal de Paraná, en reemplazo de Darío Báez, quien falleció el pasado 28 de julio. La asunción tendrá lugar durante la 11ª sesión ordinaria del año del Concejo Deliberante, prevista desde las 9.
Jacob ocupará de esta manera la banca que quedó vacante tras el fallecimiento de Báez y se incorporará formalmente al cuerpo legislativo municipal.
La ceremonia de juramento formará parte de la actividad prevista para la sesión ordinaria que se desarrollará en el recinto del Concejo Deliberante de la capital entrerriana.
La banca que ocupaba Darío Báez
Darío Báez había asumido como concejal en diciembre de 2023, inicialmente como representante de La Libertad Avanza.
Posteriormente, el edil mantuvo un acuerdo de interbloque con el oficialismo municipal y conformó un espacio propio denominado “Transformación”, desde el cual desarrolló su actividad dentro del Concejo Deliberante.
Tras su fallecimiento, ocurrido el 28 de julio, quedó vacante su banca. Con la jura prevista para este martes, Norberto Jacob se incorporará al cuerpo y ocupará ese lugar para dar continuidad a la representación legislativa.