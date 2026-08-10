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Paraná Insólito episodio de tránsito

Camioneta sin conductor recorrió dos cuadras y terminó chocando a otro vehículo

Una camioneta sin conductor comenzó a desplazarse tras quedar estacionada y recorrió unas dos cuadras por calle Echagüe, de Paraná. Finalmente, impactó contra una Ford. No se registraron personas lesionadas.

10 de Agosto de 2026
Camioneta sin conductor recorrió dos cuadras y chocó.
Camioneta sin conductor recorrió dos cuadras y chocó. Foto: (Reporte100.7).

REDACCIÓN ELONCE

Una camioneta sin conductor comenzó a desplazarse tras quedar estacionada y recorrió unas dos cuadras por calle Echagüe, de Paraná. Finalmente, impactó contra una Ford. No se registraron personas lesionadas.

Una camioneta sin conductor recorrió aproximadamente dos cuadras y terminó chocando contra otro vehículo durante este lunes en Paraná. El particular episodio no dejó personas lesionadas, pese al riesgo generado por el desplazamiento del rodado.

 

Según la información recabada, la camioneta había quedado estacionada en inmediaciones de calle Cura Álvarez cuando, por circunstancias que se intentaban establecer, comenzó a moverse sin ninguna persona al volante.

 

Una de las hipótesis indicaba que el freno podría haberse soltado, aunque las causas del desplazamiento no habían sido confirmadas. El vehículo avanzó por calle Echagüe durante aproximadamente dos cuadras.

El recorrido terminó con un choque

 

La camioneta continuó su marcha hasta que finalmente impactó contra una Ford que se encontraba en el lugar. El choque detuvo el recorrido que había iniciado momentos antes sin conductor.

 

El episodio sorprendió a las personas que se encontraban en la zona debido a que el vehículo atravesó varias cuadras sin que nadie pudiera controlarlo, publicó Reporte100.7.

 

Pese a la situación y al peligro que implicó el desplazamiento de la camioneta, no se reportaron personas lesionadas. El hecho dejó únicamente consecuencias materiales.

Temas:

Paraná camioneta Echagüe
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