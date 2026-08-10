El Niño: advierten por lluvias y crecidas “a récords históricos” en Entre Ríos

Entre Ríos se prepara para afrontar los efectos de una intensificación del fenómeno de El Niño, que podría generar lluvias muy superiores a las habituales y un importante crecimiento de los niveles de los ríos Paraná y Uruguay. Al respecto, el director provincial de Hidráulica y Obras Sanitarias, Oscar Pintos, explicó a Elonce que la situación involucraría también al sur de Brasil, Paraguay y Uruguay y señaló que los meses más críticos serían noviembre y diciembre.

“Se prevé para el segundo semestre de este año la irrupción en nuestra región, y cuando digo nuestra región no es solamente la provincia de Entre Ríos o el Litoral argentino, sino que también involucra otros países como el sur de Brasil, Paraguay y Uruguay, una intensificación de los efectos del fenómeno denominado El Niño”, explicó el ingeniero.

Según detalló, la principal característica para esta parte de Sudamérica será una mayor cantidad de precipitaciones respecto de los valores promedio. Ese escenario podría generar simultáneamente crecidas de los grandes cursos de agua y problemas por acumulación de lluvias dentro del territorio entrerriano.

Dos factores que podrían combinarse

El especialista remarcó que existe una particularidad que incrementa la preocupación: la etapa de mayor incidencia de El Niño coincidiría con la temporada naturalmente más lluviosa de Entre Ríos.

“Justo coincide la etapa o la época en la que en nuestra provincia llueve más, que es la primavera y el verano, junto con la acentuación del efecto de El Niño que provoca lluvia. Por lo tanto, vamos a tener una doble situación crítica”, sostuvo.

En ese sentido, Pintos anticipó “mayor nivel de precipitaciones altamente superiores a lo que hay habitualmente en nuestra región y, a la vez, un incremento de los niveles de los ríos Paraná y Uruguay”.

Las lluvias que se produzcan fuera del territorio provincial también serán determinantes. En particular, mencionó la situación prevista para el sur de Brasil y aseguró que los pronósticos contemplan "precipitaciones superiores a las vistas en los últimos 120 años en sectores del estado de Santa Catarina".

El Niño: advierten por fuertes lluvias y crecidas en Entre Ríos

El río Uruguay respondería más rápidamente

Consultado sobre las diferencias entre los principales ríos entrerrianos, explicó que el Uruguay presenta una respuesta más rápida frente a las lluvias intensas, principalmente por las características de su cuenca.

“Por su conformación hidrográfica, el río Uruguay es más sensible a este tipo de variaciones de las lluvias y obviamente responde más rápido en la elevación de los niveles frente a los puertos o frente a las ciudades ribereñas”, indicó Pintos en diálogo con Nunca Es Tarde, el programa que se emite por Elonce.

El Paraná también experimentaría una crecida, aunque las características topográficas de buena parte de la costa entrerriana, con sectores elevados y barrancas, podrían reducir el impacto directo en algunas ciudades.

Sin embargo, el director provincial de Hidráulica anticipó que el escenario podría complicarse significativamente hacia el final de la primavera. “El punto crítico se va a empezar a ver en noviembre y diciembre de este año”, señaló.

“Vamos a estar en el epicentro de la mayor crisis”

El especialista sostuvo que desde septiembre comenzaría a observarse una intensificación progresiva de las condiciones y que noviembre y diciembre serían los meses de mayor impacto. “A partir de noviembre y diciembre nosotros vamos a estar en el epicentro de la mayor crisis que vamos a tener con respecto al fenómeno de El Niño”, advirtió.

Además, planteó que la temporada turística podría verse condicionada por la altura de los ríos. “Es muy probable, diría casi como una certeza, que no vamos a tener playa este año en la provincia, en principio en la costa del Uruguay y obviamente en la costa del Paraná también”, afirmó.

Como referencia, Pintos comparó las condiciones previstas con las registradas durante el fenómeno de 1997 y 1998 y sostuvo que el próximo período podría incluso superar la crecida de 2016.

Puerto Sánchez, en Paraná (foto Elonce)

Qué podría ocurrir en Paraná

Al referirse específicamente a la capital entrerriana, explicó a Elonce que una eventual crecida podría comprometer sectores bajos y ribereños. “Si lo decimos con respecto al 2016, que fue la última inundación grande que tuvimos acá, el río superaría los seis metros, con lo cual, habrá compromiso no solamente en la zona de Puerto Sánchez”, señaló.

Recordó que durante aquella creciente el agua alcanzó diferentes instalaciones ubicadas sobre la costa paranaense. Por ese motivo, consideró probable atravesar una situación semejante.

“Es muy probable que en esta circunstancia tengamos que atravesar por algo similar, con niveles que van a depender obviamente de fenómenos naturales, no se pueden cuantificar exactamente, pero sí la tendencia indica que van a ser muy importantes y en algunos casos pueden tener récords históricos”, advirtió.

Gualeguay y Rosario del Tala, otros puntos bajo seguimiento

La preocupación no se limita a las ciudades ubicadas directamente sobre los ríos Paraná y Uruguay. También existen localidades atravesadas por arroyos o cursos interiores que podrían sufrir anegamientos ante lluvias extraordinarias.

En Gualeguay, explicó, las defensas contra inundaciones hacen que uno de los principales desafíos sea retirar el agua acumulada dentro de la ciudad. “El problema ahí está en cómo evacuar el agua que por las precipitaciones se genera adentro de la ciudad y para eso hay que tener estaciones de bombeo que estén funcionando muy bien”, señaló.

En Rosario del Tala, en cambio, se trabaja sobre los cursos de agua para facilitar el escurrimiento. Según detalló, maquinaria provincial avanzaba mediante un convenio con el municipio en la limpieza de arroyos y la eliminación de obstáculos.

Obras y prevención ante las posibles inundaciones

El especialista fue enfático al señalar que las intervenciones no impedirán completamente los efectos de un fenómeno natural de esta magnitud, aunque sí pueden reducir sus consecuencias.

“No vamos a poder evitar la inundación porque este es un fenómeno natural y contra la naturaleza no se puede, pero sí tenemos que hacer todos los esfuerzos”, manifestó.

En ese marco, señaló que se priorizaron trabajos provinciales y acciones coordinadas con municipios, particularmente en localidades ribereñas y aquellas expuestas a desbordes de arroyos o dificultades en los sistemas de drenaje.

Finalmente, diferenció El Niño del cambio climático, aunque remarcó que el calentamiento global puede potenciar eventos extremos. “El Niño es un fenómeno natural global que hace más de 100 años que está estudiado. En cambio, el calentamiento global es más reciente y hace que los fenómenos sean más extremos, tanto las sequías como las inundaciones”, explicó el ingeniero.

“El cambio climático, en un 80%, está influido por el agua, es agua en exceso o agua en defecto. Y si bien no tiene una incidencia directa, nos tiene que hacer recapacitar que todas estas situaciones se viven también como consecuencia de que estamos maltratando la naturaleza, que las condiciones inclusive de producción, no solo agropecuaria, sino también industrial, no son sustentables y están generando un daño al ambiente; y la Tierra, en algún momento, a ese ese precio nos lo pasa a todos”, concluyó.