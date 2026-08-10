Sorteo especial del Quini 6: un entrerriano cobrará más de 103 millones de pesos

Una agencia de Concordia volvió a quedar vinculada a un importante premio del Quini 6: uno de los cupones vendidos en el local obtuvo 68.181,82 dólares en el sorteo especial realizado por el 38º aniversario del juego. La titular de la agencia, Marisol Miranda, confirmó a Elonce que este lunes por la mañana todavía desconocían la identidad del ganador.

El sorteo aniversario había puesto en juego un pozo especial equivalente a tres millones de dólares, bajo la modalidad “Sale o Sale”. Finalmente, fueron 44 las apuestas ganadoras que debieron repartirse el monto, y una de ellas fue comercializada en la agencia Nº 981, ubicada en calle Diamante 1718, de Concordia.

Miranda contó que “anoche miré el sorteo, pero habían dicho que era un ganador de Entre Ríos. No habían dicho de qué agencia. Y hoy me enteré que éramos nosotros nuevamente”, relató.

Un premio de más de $103 millones

Desde la lotería de Santa Fe habían anunciado que el premio en dólares se paga en pesos según la cotización oficial del Banco Nación del viernes 7 de agosto de 2026. Teniendo en cuenta que el dólar billete cerró ese día en $1.520, el ganador cobrará $103.636.366,40 libres de impuestos.

La noticia generó una enorme alegría entre quienes trabajan en el local y renovó las expectativas entre los clientes habituales.

“Estamos muy contentos nuevamente de la suerte”, expresó la agenciera. Además, explicó que cada vez que entregan un premio de estas características se produce un incremento en la cantidad de personas que se acercan a jugar. “Es una movida importante porque nuevamente suben nuestras apuestas”, señaló.

El sorteo también había despertado un interés particular por tratarse del aniversario del Quini 6. Según Miranda, durante los días anteriores hubo una fuerte expectativa entre los apostadores. “Este era especial por ser el aniversario. Se hizo mucha movida también, mucha publicidad, y la gente estaba muy entusiasmada”, explicó.

Sorteo especial del Quini 6: un entrerriano cobrará más de 103 millones de pesos

Quién puede ser el ganador

La agencia funciona en calle Diamante 1718, en un sector comercial y transitado de Concordia. Miranda describió al lugar como “un barrio de gente de trabajo” y explicó que la mayoría de sus clientes vive en los alrededores, aunque también reciben numerosos apostadores ocasionales.

“Mis clientes principales son toda gente del barrio, en su mayoría. Después tenemos gente de paso porque está ubicada dentro de una arteria que es una salida de Concordia, es una zona comercial, entonces hay mucho movimiento de gente que camina y de paso”, detalló.

Por esa característica, determinar quién compró el boleto ganador no resulta sencillo. La titular de la agencia explicó que cuentan con clientes que mantienen jugadas fijas, pero también con personas que ingresan ocasionalmente.

La expectativa por saber quién ganó

Miranda no descartó que el ganador pudiera encontrarse entre los clientes habituales. “Puede estar, tenemos que controlar”, manifestó.

La posibilidad de que el premio haya quedado entre alguna familia del barrio despertaba una ilusión especial. “Me encantaría. Como ya dije, es toda gente de trabajo y es una suma muy importante que soluciona económicamente unos cuantos problemas”, expresó.

La agencia que volvió a repartir suerte

La agencia no recibe un premio estímulo por este caso, ya que ese reconocimiento corresponde a otras modalidades de aciertos. Sin embargo, Miranda aseguró que la satisfacción estaba en haber entregado nuevamente una suma millonaria. “No importa, para nosotros es una felicidad grande darle una alegría a nuestros clientes”, sostuvo.

El impacto también se refleja en la actividad comercial, debido a que los apostadores suelen acercarse a los locales donde recientemente se registraron grandes premios. “Ahora van a buscar todos la agencia de la suerte”, expresó entre risas. Al ser consultada sobre cuál podía ser el secreto del lugar, respondió: “Muy buena energía, muy buena atención”.

Miranda también señaló que durante los últimos meses observó un crecimiento de las apuestas en el Quini 6. “Yo creo que la gente busca una esperanza”, consideró, y recordó que Entre Ríos había sido favorecida con distintos premios durante el año.

Otro premio de $850 millones hace tres meses

El nuevo acierto tuvo un antecedente reciente y todavía más importante para la misma agencia. Hace aproximadamente tres meses, en mayo, el comercio había vendido una apuesta ganadora de 850 millones de pesos.

Sobre aquel ganador, indicó que tampoco llegaron a conocer su identidad: “Sé que lo cobraron en IAFAS, pero no sé quién es el ganador”.

La agenciera lleva cinco años como titular del comercio y reconoció que 2026 está siendo particularmente favorable. Ante la expectativa generada por el nuevo premio, anticipó lo que esperaba para las primeras horas de atención: “Esta mañana va a ser una revolución”. Elonce.com