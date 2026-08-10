Dieron de baja a otras dos empresas de medicina prepaga

La Superintendencia de Servicios de Salud rechazó las inscripciones definitivas y eliminó del registro provisorio a Huinca Salud de Córdoba y una mutual vinculada al Sanatorio Garay, de Santa Fe.
El Gobierno nacional dispuso la baja de otras dos entidades del registro de empresas de medicina prepaga, en el marco del proceso de revisión que lleva adelante la Superintendencia de Servicios de Salud.
Las decisiones fueron formalizadas mediante las Resoluciones 1400/2026 y 1402/2026, publicadas este lunes en el Boletín Oficial. Las entidades alcanzadas fueron Huinca Salud de Córdoba y la Mutual de Ayuda entre Profesionales del Arte de Curar del Sanatorio Garay, de Santa Fe.
En ambos casos, el organismo regulador resolvió rechazar la inscripción definitiva en el Registro Nacional de Entidades de Medicina Prepaga y dar de baja las inscripciones provisorias que habían sido otorgadas.
Qué ocurrió con Huinca Salud
En el caso de Huinca Salud, el procedimiento para revisar su permanencia en el registro ya había sido iniciado previamente por la Superintendencia de Servicios de Salud.
Entre los elementos considerados por el organismo se encontraba la situación registral de la entidad y, de acuerdo con las actuaciones administrativas, la inexistencia de población usuaria, un dato relevante para dimensionar el alcance de la baja.
Por esa razón, la medida no debe interpretarse automáticamente como que afiliados quedaron sin cobertura. La resolución administrativa dispuso eliminar a la entidad del registro habilitante correspondiente.
La medida sobre la mutual del Sanatorio Garay
La segunda decisión alcanzó a la Mutual de Ayuda entre Profesionales del Arte de Curar del Sanatorio Garay, que también figuraba con una inscripción provisoria dentro del Registro Nacional de Entidades de Medicina Prepaga.
Meses atrás se había iniciado el procedimiento destinado a rechazar su inscripción definitiva y dar de baja el registro provisorio, instancia que había sido comunicada oficialmente.
Las resoluciones publicadas este lunes forman parte del proceso de revisión y depuración del padrón de entidades habilitadas para operar dentro del sistema de medicina prepaga.