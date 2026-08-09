Semana de bajas temperaturas en Entre Ríos y el país: qué día sería el más frío y cuándo podría llover

REDACCIÓN ELONCE
La semana de frío en Entre Ríos tendrá temperaturas máximas que oscilarán entre 11 y 14 grados, mientras que podrían regresar las lluvias a mitad de semana. Meteorólogos anticipan un cambio hacia condiciones “mucho más representativas del invierno” en el país.
La semana del 10 al 17 de agosto marcará un cambio de escenario hacia un ambiente más seco, frío y con lluvias esporádicas, mucho más representativo de las características habituales del invierno en Argentina.
La semana de frío en Entre Ríos estará caracterizada por temperaturas bajas, abundante nubosidad y la posibilidad de nuevas precipitaciones hacia mediados de semana.
El escenario provincial estará en línea con un cambio meteorológico más amplio que, entre el 10 y el 17 de agosto, favorecerá el ingreso y permanencia de aire más frío y seco sobre buena parte de Argentina.
Según el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) aportado para Entre Ríos, las máximas permanecerán contenidas durante toda la semana y se ubicarán entre los 11 y 14 grados.
El meteorólogo Leonardo De Benedictis explicó que el fenómeno representará una modificación respecto de las condiciones observadas recientemente. “El panorama meteorológico para la semana del 10 al 17 de agosto plantea un cambio significativo respecto de las condiciones que dominaron durante buena parte de las últimas semanas en Argentina”, afirmó.
Un cambio hacia condiciones más invernales
De Benedictis basó su análisis en las proyecciones del modelo europeo ECMWF, que mostró una tendencia hacia registros térmicos inferiores a los habituales. “El modelo ECMWF muestra una señal clara hacia temperaturas inferiores a los valores normales y una reducción de las precipitaciones sobre amplios sectores del país”, detalló.
Pero el descenso térmico no será la única modificación. Después de jornadas caracterizadas por una importante presencia de humedad, el especialista anticipó la llegada de una masa de aire con características diferentes. “También se observa una modificación en las características de la masa de aire predominante, con menor disponibilidad de humedad y una atmósfera menos propensa a sostener la persistencia de nubosidad baja, nieblas, neblinas y lloviznas”, explicó.
En ese contexto, sintetizó que “la segunda semana de agosto se presenta con características mucho más representativas del invierno: frío, menor humedad y precipitaciones más esporádicas”. Aclaró, sin embargo, que esto “no implica una semana completamente seca ni la ausencia de eventos de lluvia”.
Temperaturas por debajo de los valores habituales
Las anomalías térmicas serán particularmente importantes en el centro argentino. Según De Benedictis, las proyecciones muestran valores aproximadamente entre 0,5 y 2 grados por debajo del promedio, aunque en algunos sectores la diferencia podría ser todavía mayor.
“La señal también se extiende hacia Patagonia, mientras que sobre el extremo norte del territorio aparecen condiciones más cercanas a los valores normales y algunas áreas con anomalías positivas”, describió. Para el especialista, esa distribución muestra una mayor presencia de aire frío sobre las regiones central y sur.
La menor humedad también podría favorecer un descenso más pronunciado de las temperaturas durante las noches. “La presencia de aire más seco y frío puede favorecer noches con mayor enfriamiento radiativo, especialmente cuando disminuya la cobertura nubosa”, indicó De Benedictis a Meteored, quien advirtió que por ese motivo volverá a cobrar relevancia la posibilidad de heladas en zonas productivas.
Cómo estará el tiempo en Entre Ríos
En Entre Ríos, el lunes comenzará con cielo algo nublado, una mínima de 7 grados y una máxima de apenas 14. El martes aumentará la nubosidad y será la jornada con la temperatura mínima más baja de las previstas: el termómetro partirá desde los 5 grados y alcanzará solamente los 12.
El miércoles será una jornada para seguir especialmente por el regreso de la inestabilidad. Se anticipó cielo mayormente nublado y probabilidad de lluvias aisladas, principalmente durante la noche. La mínima será de 6 grados y la máxima alcanzará apenas los 11, uno de los registros diurnos más bajos de la semana.
El jueves continuará con abundante nubosidad y escasa amplitud térmica: se esperan 10 grados de mínima y solamente 11 de máxima. Para el viernes, en tanto, persistirá el cielo nublado, aunque la temperatura máxima experimentará una recuperación hasta los 14 grados, con una mínima nuevamente cercana a los 10.
Menos lluvias y períodos secos más extensos
Respecto de las precipitaciones a nivel nacional, el modelo analizado por De Benedictis proyectó anomalías negativas en buena parte de la región pampeana y otros sectores centrales. Esto indicaría acumulados semanales inferiores a los esperados climatológicamente para agosto.
El meteorólogo aclaró que podrán presentarse eventos asociados al avance de frentes o perturbaciones, aunque no tendrían la persistencia observada anteriormente. “La tendencia general apunta a eventos más aislados y períodos secos más prolongados”, señaló a Meteored.
De Benedictis resumió el escenario esperado para los próximos días: “En definitiva, la semana del 10 al 17 de agosto marcará un cambio de escenario hacia un ambiente más seco, frío y con lluvias más esporádicas, mucho más representativo de las características habituales del invierno en Argentina”.