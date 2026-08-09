Llegó la nueva autobomba de los bomberos voluntarios de Chajarí: “Es un orgullo”

La nueva autobomba de los bomberos de Chajarí arribó al cuartel tras ser adquirida en Holanda por unos 50.000 euros. La compra se concretó mediante una campaña que recibió aportes de municipios, instituciones, comerciantes y vecinos.
La nueva autobomba de los bomberos de Chajarí llegó este viernes por la tarde a la ciudad y fue recibida con emoción en el cuartel “Salvador ‘Machito’ Ruiz”. La unidad, adquirida en Holanda por alrededor de 50.000 euros, pudo comprarse gracias a una campaña de recaudación que contó con el acompañamiento de distintos sectores de la comunidad.
El vehículo arribó aproximadamente a las 19 y, antes de llegar al cuartel, recorrió algunas de las principales arterias de la localidad. Allí fue esperado por integrantes de la Asociación de Bomberos y miembros del cuerpo activo, quienes celebraron la incorporación del nuevo equipamiento.
La presidenta de la Asociación de Bomberos de Chajarí, María Cristina Basso, destacó el esfuerzo realizado para concretar la adquisición y agradeció a quienes participaron de la campaña. “Es una alegría inmensa, estoy muy emocionada y feliz. Un agradecimiento muy grande a quienes han colaborado y logrado esto. Se sufrió, pero se consiguió. Esto es un objetivo cumplido y es muy satisfactorio”, expresó en diálogo con Radio Chajarí.
Una autobomba equipada para grandes incendios
La incorporación permitirá ampliar la capacidad operativa del cuerpo de Bomberos Voluntarios, especialmente ante intervenciones de mayor magnitud. La unidad posee equipamiento destinado tanto al combate de incendios como a tareas de rescate.
Agustín Márquez, quien estuvo a cargo de conducir el vehículo durante su llegada, explicó algunas de sus principales características. “Es una alegría para todo el cuartel. Tiene un equipo de rescate con gran tecnología y una bomba de gran caudal, lo que nos va ayudar en grandes incendios. Esta totalmente equipada, lista para salir. Esto es un orgullo, gracias a la comunidad”, manifestó.
La posibilidad de disponer de una bomba de mayor caudal representa una herramienta importante para afrontar incendios de grandes dimensiones, mientras que el equipamiento de rescate permitirá complementar las tareas que habitualmente desarrolla el personal ante diferentes emergencias.
Una compra realizada con el aporte de la comunidad
La adquisición de la autobomba demandó una inversión cercana a los 50.000 euros y fue posible mediante una campaña impulsada por la Asociación. La iniciativa consiguió reunir aportes provenientes de municipios, instituciones, comerciantes y vecinos.
De esta manera, la llegada del vehículo representó la culminación de un proceso que requirió gestiones y colaboración económica para incorporar una unidad procedente de Holanda.
El agradecimiento hacia quienes contribuyeron fue uno de los aspectos destacados durante la llegada al cuartel. Tanto desde la Asociación como desde el cuerpo activo remarcaron que la incorporación fue posible por el acompañamiento recibido durante la campaña.
El cuartel alcanzó las nueve unidades
Por su parte, Santiago Lezcano, jefe del cuerpo activo, destacó que el objetivo central de la adquisición fue mejorar la capacidad de respuesta ante las emergencias que requieran la intervención de los bomberos.
“Estamos muy contentos por esta adquisición (…). Esto es para brindar un mejor servicio. Con esta tenemos nueve unidades en el cuartel (…). Es un impulso para todos los bomberos”, señaló Lezcano.
Con la llegada de la nueva autobomba, el cuartel “Salvador ‘Machito’ Ruiz” pasó a contar con nueve vehículos destinados a las diferentes tareas que desarrolla la institución.
La flamante unidad quedó equipada y preparada para incorporarse al servicio, cerrando así una campaña que movilizó a diferentes sectores de Chajarí y permitió sumar tecnología para la atención de incendios, rescates y otras emergencias.