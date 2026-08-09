Habrá restricciones al tránsito en avenida Almafuerte por una obra de agua potable

Las restricciones al tránsito en avenida Almafuerte comenzarán este lunes entre Soler y avenida Ramírez. Se reemplazarán 250 metros de una antigua cañería de agua potable y se recomienda utilizar vías alternativas para evitar demoras.
Las restricciones al tránsito en avenida Almafuerte comenzarán este lunes en el tramo comprendido entre calle Soler y avenida Ramírez, debido al inicio de una nueva etapa de la obra destinada a renovar la red de distribución de agua potable. Los trabajos obligarán a reducir parcialmente la calzada mientras avance la intervención.
En ese sector permanecerá habilitado el carril exclusivo destinado al transporte público y otros dos carriles para el resto de los vehículos. En tanto, los carriles ubicados junto a la acera sur de avenida Almafuerte serán ocupados por las tareas.
Debido a la reducción de la capacidad de circulación en una de las principales arterias de Paraná, se recomendó a los automovilistas optar por vías alternativas para evitar demoras y posibles congestionamientos. Además, se solicitó respetar la señalización preventiva instalada en el sector y transitar con precaución.
Reemplazarán una cañería de unos 80 años
La intervención tiene como objetivo mejorar el abastecimiento de agua potable mediante el reemplazo de una antigua cañería que había perdido considerablemente su capacidad de distribución debido al paso del tiempo.
Antes del comienzo de los trabajos se realizaron tareas de relevamiento y diagnóstico sobre la infraestructura existente. Las evaluaciones incluyeron el descubrimiento de distintos sectores de la red, verificaciones de la presión del suministro y controles sobre el funcionamiento de válvulas y ramales.
A partir de esas tareas se confirmó que una cañería de hierro fundido instalada hace aproximadamente 80 años presentaba importantes niveles de obstrucción. El conducto había sido colocado durante la construcción de la planta potabilizadora Ramírez.
Sarro y sedimentos afectaron la distribución
De acuerdo con el diagnóstico efectuado, la acumulación de sarro y sedimentos en el interior de la antigua tubería redujo progresivamente su capacidad para transportar agua.
La situación terminó afectando tanto el caudal como la presión disponible en los domicilios ubicados en el sector comprendido entre calle Soler y avenida Ramírez.
Como paso previo a la nueva etapa de la intervención, ya fueron instaladas dos válvulas y se realizaron empalmes con cañerías de PVC. Estas tareas se concretaron en las intersecciones de avenida Almafuerte y Soler, y de Soler y Churruarín.
Instalarán 250 metros de nueva cañería
La etapa que comenzará este lunes contempla la instalación de aproximadamente 250 metros de una nueva cañería de PVC, que reemplazará el antiguo conducto de hierro fundido.
La nueva tubería será emplazada junto al cordón correspondiente a la acera sur de avenida Almafuerte. Por ese motivo, parte de la calzada permanecerá ocupada y la circulación vehicular quedará reducida mientras se ejecuten los trabajos.
La obra permitirá retirar de funcionamiento una infraestructura que lleva alrededor de ocho décadas prestando servicio y cuya capacidad había quedado limitada por las obstrucciones acumuladas en su interior.
Habrá unas 50 nuevas conexiones domiciliarias
Además del reemplazo del conducto principal, el proyecto contempla la realización de aproximadamente 50 nuevas conexiones domiciliarias correspondientes a propiedades ubicadas sobre ambas veredas.
Los trabajos permitirán conectar esas viviendas directamente con la nueva red de distribución y forman parte del objetivo de mejorar las condiciones de presión y caudal del suministro en este sector de Paraná.
Mientras avance la intervención, las restricciones al tránsito en avenida Almafuerte afectarán especialmente el tramo comprendido entre Soler y avenida Ramírez. Por ese motivo, se reiteró la recomendación de planificar los recorridos, utilizar calles alternativas cuando sea posible y respetar las indicaciones dispuestas en la zona de obra.