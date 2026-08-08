Tomasso inaugura una nueva sucursal este sábado: "Pizzas y empanadas a precios de barrio"

REDACCIÓN ELONCE
La firma abre su segundo local en avenida Zanni 1512, con pizzas, empanadas, sándwiches y opciones premium. “Tratamos de mantener precios muy de barrio”, contó la encargada a Elonce.
Tomasso inaugura este sábado una nueva sucursal en avenida Zanni 1512 de Paraná, con una propuesta que incluirá pizzas, empanadas, sándwiches y opciones premium a “precios de barrio”. Será el segundo local de la firma, que ya cuenta con una sucursal en calle Italia 101.
Jesica Villagra, encargada del local, recibió a Elonce y explicó que la decisión de extender la propuesta hacia esa zona de la capital entrerriana surgió a partir de la demanda del público.
“Tenemos precios muy de barrio”, destacó. Como ejemplo, mencionó que una pizza mozzarella tiene un valor de 11.000 pesos. La intención, explicó, fue instalarse en un sector populoso y sostener una alternativa al alcance de diferentes bolsillos.
Pizzas y empanadas para todos los gustos
La oferta incluye diferentes variedades de pizzas, entre las que las opciones tradicionales continúan encabezando las preferencias de los clientes. “La más elegida, como siempre, es la pizza mozzarella y aparte la pizza napolitana, que es la que tiene tomate y un pesto. Esa es una de las que más sale”, contó Jesi.
Las empanadas también ocupan un lugar central dentro de la propuesta. Entre los sabores disponibles se encuentran carne, carne picante, cebolla y queso, humita, verdura y pollo.
A esas alternativas se suma la denominada “línea Tentación”, que ofrece preparaciones diferentes a las tradicionales. “Vendría a ser como una línea premium”, explicó Villagra. Entre las variedades mencionó carne cortada a cuchillo, bondiola y barbacoa, cheeseburger, caprese y una opción vegana integral.
Una propuesta rápida y “al paso”
El nuevo comercio también ofrece sándwiches con distintas combinaciones y mantiene una modalidad de atención orientada especialmente a quienes necesitan resolver rápidamente el almuerzo o la cena.
“Esto es todo al paso. La gente viene, elige las empanadas, que es lo que tenemos generalmente preparado, se las preparamos en una bolsita o en una cajita y sale, se va”, explicó Jesica a Elonce.
En el caso de las pizzas y los sándwiches, los tiempos pueden extenderse algunos minutos porque se preparan en el momento. Las empanadas, en cambio, suelen permanecer listas en el mantenedor para agilizar la entrega. “En pocos segundos”, resumió sobre la modalidad.
Pedidos y horarios de atención
Además de la compra presencial, los clientes tienen la posibilidad de realizar encargos previamente a través de WhatsApp y mediante plataformas de pedidos.
La nueva sucursal abrirá sus puertas de 11 a 16 y de 19 a 00, con una propuesta pensada tanto para el almuerzo como para la cena. La inauguración tendrá su momento central durante la noche, cuando el equipo realizará actividades para presentar el comercio a los vecinos del sector.
“Hoy a la noche vamos a estar inaugurando más que nada. Nos vamos a vestir y pintar un poquito y vamos a salir a que la gente nos conozca, a mostrarle nuestros productos y a repartir”, adelantó.