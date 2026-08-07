“Entre Ríos con Vos” acercó trámites y servicios a San Agustín y se realizará cada 15 días en otros barrios de Paraná

El programa “Entre Ríos con Vos” llegó este viernes a barrio San Agustín, donde diferentes organismos provinciales concentraron trámites, servicios sanitarios y asesoramiento en Plaza Eva Perón. La propuesta comenzó a las 16 y permitió que los vecinos realizaran gestiones fuera del horario habitual de la administración pública, según constató Elonce.

La jornada reunió áreas de Salud, Registro Civil, COPNAF, Instituto Becario y otros organismos, además de espacios vinculados con educación y servicios públicos. Uno de los objetivos centrales fue evitar que los vecinos tuvieran que trasladarse hasta distintas oficinas para resolver consultas o iniciar trámites.

El ministro de Economía y Servicios Públicos de Entre Ríos, Fabián Boleas, destacó que la iniciativa formaba parte de una política de descentralización impulsada desde el comienzo de la gestión provincial. “Es un trabajo que vienen realizando las distintas áreas de Gobierno. Claramente hay una indicación del gobernador Rogelio Frigerio de estar cerca de la gente, llevando los servicios que realiza la provincia más cerca de los vecinos”, expresó a Elonce.

Vacunas pendientes desde hacía seis años

Boleas puso especialmente el foco en el servicio sanitario dispuesto durante el operativo y destacó la cantidad de personas que aprovecharon la presencia de los equipos para completar sus esquemas de vacunación.

“Estábamos hablando con la gente de Salud y es muy positiva esta acción por la cantidad de gente que viene a completar su calendario oficial de vacunación”, señaló el ministro.

En ese contexto, reveló una situación que llamó la atención durante la jornada: “Estábamos viendo vacunas que debían haberse colocado hace seis años y no se habían colocado, y esta acción permite lograr completar el calendario”.

El funcionario destacó además que el programa no quedó limitado a Paraná. Recordó que anteriormente había llegado a diferentes localidades entrerrianas y señaló que la intención era sostener el recorrido. “Han estado en muchas localidades y seguirán estando. Creemos que gobernar cerca de la gente es fundamental para poder llegar a todos”, manifestó.

Trámites concentrados en un mismo lugar

La secretaria de Participación Ciudadana, Valentina Gotte, valoró la respuesta de los vecinos y explicó que la propuesta comenzó a implementarse durante 2025 en distintos puntos de Entre Ríos.

“Estamos muy contentos por la participación. Es un programa que venimos impulsando desde el año pasado y hemos recorrido distintas localidades de la provincia. Hoy comenzamos con el dispositivo en Paraná”, indicó a Elonce.

Según explicó, una de las principales ventajas fue reunir en un único espacio servicios que habitualmente se encuentran distribuidos entre diferentes dependencias. “El objetivo es poder acercar al ciudadano todos los trámites y servicios que tiene el Gobierno provincial, sobre todo concentrarlos, para que la persona pueda acceder a toda la información y las consultas en un único lugar”, precisó.

Otro punto destacado fue el horario elegido. Gotte explicó que se buscó facilitar el acceso de quienes trabajan durante las horas habituales de atención estatal.

“Lo importante también es hacerlo en un horario complementario al de la administración pública, para que aquellas personas que, por razones laborales, no puedan acercarse en horario de oficina puedan canalizar sus consultas en este programa”, sostuvo.

DNI, partidas, vacunación y controles de salud

Entre las posibilidades disponibles, el Registro Civil permitió gestionar cuestiones vinculadas con DNI y partidas, mientras que los equipos sanitarios realizaron vacunación y distintos controles preventivos.

“Acompaña el Ministerio de Salud con aplicación de vacunas, prevención de salud bucal, entrega de kits odontológicos, control arterial y educación sobre nutrición infantil”, enumeró Gotte.

El operativo llegará cada 15 días a distintos barrios

El secretario de Modernización, Emanuel Gainza, confirmó que la intención del Gobierno era replicar periódicamente la experiencia en distintos sectores de Paraná.

“No solamente en la provincia, sino también aquí en la ciudad de Paraná, en distintos barrios que vamos a ir publicando dentro del cronograma”, adelantó.

Gainza destacó la elección de Plaza Eva Perón para el comienzo de esta etapa del programa en la capital provincial. “Esta plaza, en particular para Paraná y San Agustín, es muy representativa. Es un punto de contacto de muchos barrios que están alrededor, así que estamos contentos con la cantidad de gente que ha venido a participar”, expresó.

El funcionario también resaltó el trabajo conjunto entre organismos. “Es un trabajo articulado entre muchos ministerios y muchas áreas, con servicios muy prácticos”, afirmó.

Trámites que también se incorporan a Mi Entre Ríos

Leandro Jacobi, Director general de Relaciones Institucionales y Comunidades, señaló que la Provincia avanzaba paralelamente en la digitalización de gestiones mediante la plataforma Mi Entre Ríos.

“Venimos sumando un trabajo importante de digitalización. A través de la plataforma Mi Entre Ríos van a tener desde la boleta de ATER y la de Enersa hasta el trámite de la VTV y partidas del Registro Civil”, explicó.

Jacobi recordó que durante el año anterior se habían realizado 14 jornadas similares en diferentes localidades.

Nueva jornada del programa "Entre Ríos con vos" en Barrio San Agustín

Finalmente, atribuyó el funcionamiento del dispositivo al trabajo de empleados de numerosas reparticiones provinciales. “Esto se puede lograr gracias al trabajo de cada uno de ellos y al trabajo articulado de los distintos ministerios y organismos descentralizados. Gracias a los vecinos y a los trabajadores por hacerlo posible”, concluyó.

La actividad en barrio San Agustín marcó así el comienzo de una nueva etapa de “Entre Ríos con Vos” en Paraná, con la intención de llevar periódicamente trámites, controles sanitarios y asesoramiento a distintos barrios, mientras continúa el recorrido por localidades del interior provincial.