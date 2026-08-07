Paraná será sede de “Orquídeas en el Río” con más de 150 plantas en exposición

La segunda edición de Orquídeas en el Río se realizará este fin de semana en Sala Mayo, de 11 a 19, con entrada libre y gratuita. Habrá más de 150 plantas, viveristas especializados, charlas, talleres y sorteos.
La segunda muestra Orquídeas en el Río se realizará este fin de semana en Sala Mayo de Paraná, donde más de 150 plantas serán exhibidas en una propuesta que reunirá a productores, viveristas, aficionados y público general. Las actividades se desarrollarán de 11 a 19, con entrada libre y gratuita.
La exposición contará con más de 20 expositores locales y cuatro viveristas especializados provenientes de Paraná, Concordia, Santa Fe y Córdoba. Además de la exhibición, habrá venta de ejemplares, charlas, talleres y sorteos de plantas.
La iniciativa es organizada por la Asociación Orquideófila Santafesina y la Municipalidad de Paraná. El subsecretario de Producción, Oscar Bustamante, destacó que la propuesta permitirá a los viveristas “mostrar lo que hacen” y, al mismo tiempo, brindará a “vecinos, turistas y excursionistas” la posibilidad de disfrutar una actividad familiar.
Charlas sobre cultivo y cuidado de orquídeas
Entre las actividades previstas, el sábado a las 16 se realizará una charla especializada sobre el cultivo de dendrobiums. El domingo, en el mismo horario, será el turno de una capacitación dedicada a las phalaenopsis.
La muestra busca demostrar que el cultivo de orquídeas, en sus diferentes géneros y especies, puede desarrollarse en la región. A su vez, apunta a promover prácticas responsables y la conservación de variedades nativas del Litoral, algunas amenazadas por la pérdida de su hábitat.
Los organizadores destacaron además que el encuentro permite visibilizar el trabajo de productores y emprendedores vinculados a la floricultura, además de impulsar actividades relacionadas con sustratos, fertilizantes, macetas, herramientas y diseño de jardines.
Una propuesta turística y ambiental
La exposición también pretende incorporarse a la oferta turística de Paraná y atraer a coleccionistas, aficionados y fotógrafos de naturaleza provenientes de distintos puntos de Entre Ríos y provincias vecinas.
Otro de los objetivos será difundir el cultivo hogareño como actividad recreativa y de distensión. Los organizadores denominan a esta práctica “orquideoterapia” y destacan su aporte al bienestar y la calidad de vida.
Finalmente, “Orquídeas en el Río” buscará poner en valor el patrimonio natural regional y vincular la diversidad y belleza de estas plantas con el paisaje característico del río Paraná.