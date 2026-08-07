García Cuerva cuestionó a los dirigentes que “hablan de los pobres, pero no están cerca”

García Cuerva cuestionó a los dirigentes durante la misa por San Cayetano y afirmó que el pueblo está “cansado de promesas incumplidas”. También reclamó “más y mejor trabajo” y advirtió sobre las familias que necesitan varios empleos para llegar a fin de mes.
García Cuerva cuestionó a los dirigentes políticos y afirmó este viernes que el pueblo argentino estaba “cansado de promesas incumplidas” y de quienes “hablan de los pobres, pero no están cerca de sus necesidades y se dan la buena vida”. El arzobispo de Buenos Aires pronunció un fuerte mensaje durante la misa celebrada en el santuario de San Cayetano, en el barrio porteño de Liniers.
“San Cayetano, aquí está tu pueblo, un pueblo esperanzado que, a pesar de las dificultades, no pierde la fe, sigue acercándose a pedir pan, paz y trabajo”, expresó Jorge Ignacio García Cuerva ante los fieles que participaron de la tradicional celebración religiosa.
En ese marco, profundizó sus críticas hacia la dirigencia y sostuvo que la sociedad esperaba respuestas concretas frente a los problemas económicos y sociales. “Un pueblo que sabe que la solución concreta a los problemas económicos y sociales la tiene una clase dirigente que a veces parece mirar para otro lado, poner toda su energía en descalificaciones y debates estériles que no resuelven la vida de nadie”, manifestó.
El trabajo como derecho y fuente de dignidad
Uno de los ejes centrales de la homilía estuvo puesto en el empleo. García Cuerva afirmó que los argentinos continuaban considerando al trabajo como un derecho y una herramienta fundamental para construir una vida digna.
“Un pueblo que sigue creyendo que el trabajo es un derecho, que es dignidad”, señaló. En ese sentido, citó al papa León XIV al recordar que “la ayuda más importante para una persona pobre es promoverla a tener un buen trabajo para que pueda ganarse una vida más acorde a su dignidad, desarrollando sus capacidades y ofreciendo su esfuerzo personal”.
El arzobispo también hizo referencia a las dificultades económicas que atravesaban numerosas familias. “Aquí está tu pueblo que no quiere resignarse a que el trabajo sea una mercancía, que haya que tener dos o más empleos para llegar a fin de mes o caer en la trampa de los créditos que endeudan y asfixian a muchísimas familias”, agregó.
El pedido de “más y mejor trabajo”
Durante la posterior bendición a los fieles, García Cuerva insistió en el valor del empleo como herramienta de realización personal y social. “Este pueblo argentino sigue creyendo que el trabajo es dignidad, sigue creyendo que el trabajo nos reconstruye como personas, el trabajo nos hace protagonistas de nuestra propia vida”, expresó.
En ese contexto, realizó un pedido especial al santo patrono del pan y el trabajo. “Le pedimos a San Cayetano hoy como pueblo que nos dé más y mejor trabajo y le pedimos que nos ayude a seguir adelante y a no bajar los brazos”, sostuvo ante quienes se acercaron al santuario.
El arzobispo destacó además la presencia de trabajadores que llevaron sus herramientas para recibir la tradicional bendición. Consideró esa imagen como “un signo de esperanza” y valoró a quienes, pese a las dificultades, continuaban apostando por el esfuerzo cotidiano, publicó NA.
Un mensaje de esperanza a los trabajadores
“Un signo de esperanza es verlos a todos ustedes trabajadores que, de manera dedicada, comprometida, están aquí con sus herramientas, con el fruto de su trabajo, con sus manos, con su corazón, queriendo reconstruir seguramente la vida de su familia y la de nuestro país”, afirmó.
García Cuerva recurrió finalmente a una expresión cotidiana para transmitir el significado de la bendición. “Cuando decimos que recibimos la bendición es como cuando nuestros pibes en el barrio dicen ‘bien ahí’. Dios hoy está diciendo ‘bien ahí’”, expresó.
“Bien ahí porque siguen creyendo en el trabajo, apostando por un futuro mejor; bien ahí porque traen las herramientas, el fruto de su trabajo, el esfuerzo. Bien ahí, dice Dios, y por eso hacemos esta bendición”, concluyó el arzobispo durante la celebración de San Cayetano.