Autos 0 km: marcas refuerzan sus promociones para sostener las ventas

Con el objetivo de sostener el ritmo de ventas en un contexto donde el consumidor analiza cada vez más el acceso al crédito y el valor final de los vehículos, las automotrices profundizan sus estrategias comerciales con una combinación de financiación agresiva, estabilidad de precios y bonificaciones puntuales.

Una de las propuestas más fuertes es la de Chevrolet, que mantiene en agosto financiación a tasa 0% en todo su portfolio.

Las gamas Onix, Onix Plus, Tracker y Sonic ofrecen planes sin interés de hasta 24 meses, mientras que modelos como Spin, Montana, S10, Trailblazer y Captiva PHEV llegan hasta 18 meses. Incluso suma alternativas de hasta 48 meses con tasas competitivas, además de diferir la primera cuota hasta 60 días.

En la misma línea, Renault despliega una oferta amplia con su financiera Mobilize, con créditos a tasa 0% de hasta $30 millones según modelo, incluyendo Boreal, Arkana, Duster, Kardian y Kwid. También suma beneficios en su canal digital y planes de ahorro con cuotas bonificadas.

Por su parte, Honda complementa su estrategia con financiación a tasa 0% en toda la gama, reforzando una propuesta más enfocada en previsibilidad que en descuentos directos.

Precios y descuentos

En cuanto a precios, el comportamiento es dispar según la marca.

Volkswagen aplicó en agosto un aumento del 1% en toda su gama, manteniendo una política de ajustes controlados. La excepción es la Amarok, que continúa con valores congelados, buscando sostener su competitividad en el segmento de pick-ups.

En el caso de Honda, la estrategia es distinta: varios modelos mantienen precios sin cambios desde hace meses. La HR-V y ZR-V conservan valores desde 2025, mientras que la WR-V no registra aumentos desde abril. Además, los modelos híbridos como Civic y CR-V siguen con precios promocionales.

Por el lado de Kia, la marca apuesta a un incentivo directo con una bonificación de USD 4.000 para la Sportage X-Line, una de sus principales apuestas en el segmento SUV.

Otros beneficios

Además del financiamiento, las marcas suman beneficios adicionales para reforzar su propuesta.

Honda ofrece una garantía transferible de 5 años en toda su gama y suma beneficios en la CR-V, como servicios incluidos y accesorios sin cargo.

Renault, en tanto, complementa su oferta con descuentos en mantenimiento, financiación en servicios y beneficios en repuestos, además de su ecosistema digital y planes de ahorro.

Chevrolet también sostiene su sistema de plan de ahorro con adjudicación pactada, que permite acceder al vehículo en etapas tempranas del plan.

El escenario actual muestra un mercado donde ya no alcanza con el precio de lista: hoy la decisión de compra pasa por el acceso al crédito, la previsibilidad y los beneficios asociados.