Caso Stefanía Sosa: la familia reveló que una mujer les relató otro grave choque atribuido a Núñez

Los familiares de Stefanía Sosa reclamaron justicia este viernes frente a los Tribunales de Paraná, luego del choque ocurrido el pasado sábado en avenida Circunvalación y Churruarín, donde la joven de 35 años murió y sus padres resultaron heridos. En medio de la movilización, la familia dio a conocer un nuevo elemento: una mujer se acercó a ellos y les relató que Miguel Aníbal Núñez habría protagonizado años atrás otro grave siniestro vial.

Núñez, conductor de la Toyota SW4 involucrada en el choque fatal, permanece detenido con 40 días de prisión preventiva. El fiscal Laureano Dato le atribuyó el delito de homicidio imprudente agravado por conducción antirreglamentaria, en una imputación que tuvo en cuenta el exceso de velocidad y la alcoholemia positiva informada en la causa.

Gustavo Sosa, padre de Stefanía (foto Elonce)

Durante la concentración, Gustavo Sosa, padre de Stefanía y conductor de la Renault Express embestida, calificó a Núñez como “asesino” y afirmó que lo conocía únicamente porque era cliente de su ferretería. “Miguel, ya tuviste una muerte anterior, ya destruiste una familia y hoy destruiste a nuestra familia”, expresó.

La aclaración de la hermana de Stefanía

Ante esa declaración, Eliana Sosa, hermana de la víctima, aclaró a Elonce que la información que recibió la familia no refiere concretamente a una muerte anterior atribuida a Núñez, sino a un grave accidente ocurrido varios años atrás.

“No exactamente otra vida cargada, pero desde el día uno a nosotros se nos acercó la hija del primer caso de este accidente”, explicó a Elonce.

Miguel Aníbal Núñez.-

Según el relato que esa mujer transmitió a los Sosa, Núñez habría tenido alrededor de 18 años cuando protagonizó un choque sobre avenida Almafuerte, en una época en la que la arteria tenía una configuración vial diferente a la actual.

El relato sobre un presunto choque anterior

Eliana explicó que, de acuerdo con lo narrado por esa mujer, Núñez circulaba en un Fiat 600 y habría impactado contra el automóvil en el que viajaban sus padres cuando se dirigían a trabajar.

“Nos cuenta que hace unos años atrás, cuando él tenía 18 años, tuvo un accidente en lo que es Almafuerte. Él venía borracho al volante en un Fiat 600. Impacta contra el auto de su mamá y su papá, que se iban a trabajar también”, relató.

Pedido de justicia por choque fatal en Paraná (foto Elonce)

La hermana de Stefanía aclaró que esa versión fue aportada directamente a la familia y que, hasta el momento, no contaban con documentación propia sobre aquella causa.

Según ese testimonio, el vehículo de la otra familia habría quedado destruido y la mujer involucrada habría sufrido lesiones de consideración.

“Quedamos estremecidos”

Eliana señaló que el relato tuvo un fuerte impacto sobre su familia, especialmente por las similitudes que encontraron con el choque en el que murió Stefanía. “Cuando escuchamos su relato nosotros quedamos estremecidos”, expresó.

La mujer que se acercó a ellos también les habría contado que el proceso judicial derivado de aquel hecho se prolongó durante aproximadamente diez años.

Eliana Sosa, hermana de Stefanía (foto Elonce)

Según la versión transmitida a la familia Sosa, quienes resultaron afectados por aquel choque terminaron afrontando consecuencias económicas al cierre del proceso. Ese aspecto, al igual que las circunstancias precisas del accidente, deberá ser corroborado mediante los antecedentes judiciales correspondientes.

Eliana sostuvo que la familia consultó a su abogado sobre la eventual relevancia de aquel episodio dentro de la investigación actual. “Nuestro abogado nos comentó que sí cuenta como un antecedente, como que ya son casos para tomar en cuenta”, indicó.

De todos modos, será la Justicia la que deberá determinar si existe efectivamente un antecedente judicial vinculado a Núñez, cuál fue su resolución y qué valor puede tener dentro del proceso abierto por la muerte de Stefanía Sosa.

Un testimonio que la familia busca incorporar

La hermana de la víctima aseguró que desean que la mujer que les relató aquel episodio pueda aportar formalmente su testimonio para que la situación sea analizada dentro del expediente.

“Si me toman una nota, poder sumar su testimonio y que se dé a conocer más la noticia, de que esto ya venía con antecedentes anteriores”, planteó.

La familia insistió en que su objetivo es reunir toda la información disponible para que la Justicia evalúe integralmente la conducta del imputado y determine las responsabilidades correspondientes.

El reclamo continúa

Mientras avanza la investigación, Núñez permanece detenido en la Unidad Penal Nº1 por disposición judicial. La causa investiga el choque en el que murió Stefanía y en el que su madre, Carolina Gavilán, sufrió graves lesiones.

La familia continúa además pendiente de la evolución de Carolina, quien permanece internada, mientras sostiene públicamente su pedido de una condena justa.

El nuevo relato conocido durante la movilización abre ahora otra línea que deberá ser verificada documentalmente: determinar si Núñez efectivamente protagonizó aquel siniestro mencionado por la familia y si existió una causa judicial vinculada a ese episodio.